Százezrek mondják le streaming-előfizetéseiket Angliában a megnövekedett megélhetési költségek miatt

Több cég mellett az Amazon streaming-szolgáltatásának előfizetői bázisa is megcsappant az elmúlt negyedévben Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Április és június között csaknem 800 ezer brit háztartás mondta fel Netflix- illetve Amazon Prime Video-előfizetését - írja a Guardian csütörtökön.

Az Angliát is sújtó megélhetési válság miatt a családok jelentős része igyekszik faragni állandó költségeiből, és sokan közülük csökkentik streaming-előfizetéseik számát.

A Broadcast Audience Research Board (BARB) kutatócég legfrissebb felmérése szerint az első negyedéves 19,57 millióról második negyedév végére 19,19 millióra csökkent azon háztartások száma, amelyek legalább egy előfizetéses video-on-demand (SVOD) szolgáltatáshoz hozzáférnek. Ez nettó 382 ezres csökkenést jelent.

A Netflix, amely tíz éven keresztül folyamatosan növelni tudta előfizetői számát Angliában, sorozatban második negyedévét zárja úgy, hogy veszít bázisából. A cég piaci értéke jelentőset zuhant az idei évben, miután világszerte több mint 1,5 millió előfizetővel csappant meg felhasználó közönsége.

Április és június között 206 000 háztartás mondta le Netflix előfizetését Angliában, igaz, ehhez hozzájárulhatott az is, hogy a cég az elmúlt két évben kétszer is emelte előfizetési árát. A streaming-szolgáltatónak azért még így is 17 milliós brit ügyfélköre van.

Az Amazon Prime Video szolgáltatáshoz hozzáférő brit háztartások száma negyedév alatt 589 ezerrel - 13,35 millióról 12,76 millióra - csökkent.

A Sky szolgáltatását, a Now TV-t 43 ezren mondták le ezidő alatt. Jelenleg 2,07 millió háztartás fizet még érte.

A Disney+ tudta növelni felhasználói számát: a második negyedévben 91 000 háztartással bővült ügyfélkörük, és ezzel 6,62 millió előfizetésük él Angliában. Szintén enyhén, de emelkedett az Apple+ bázisa is: 43 000 új előfizetésük lett negyedév alatt, és ezzel 1,61 milliós ügyfélkörük van.

A BARB nem kérdezte meg a háztartásokat arról, hogy miért döntöttek az előfizetések lemondása miatt, de úgy érzékelik, hogy sokan az energiaárak tavasszal tapasztalt hirtelen emelkedése miatt felülvizsgálják valamennyi havi kiadásukat.

Áprilisban a Kantar Worldpanel kutatása is azt mutatta, hogy az első negyedévben 215 ezerrel csökkent azon brit háztartások száma, ahol legalább egy streaming szolgáltatásért fizetnek. Tíz év után tört meg a növekedési trend. (Guardian)