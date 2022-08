Jöhet az élőszereplős Pac-Man film

A Hollywood Reporter szerint a Bandai Namco élőszereplős Pac-Man filmet készít. A japán kiadó a hírek szerint a projekt elkészítéséhez a Wayfarer Studiost vette igénybe, ami a 2019-es Five Feet Apart című filmen végzett munkáiról ismert. A Hollywood Reporter szerint a filmet a Sonic the Hedgehog producere, Chuck Williams készíti. A filmnek még nincs megjelenési dátuma, és a Bandai Namco dönthet úgy, hogy nem fejleszti a projektet. Ennek ellenére Williams szerepvállalása sokat elárul a cég törekvéseiről.

2020-ban a Sonic the Hedgehog megdöntötte az amerikai videojátékfilmek debütálási rekordját, miután a nyitóhétvégéjén 57 millió dollárt keresett a hazai pénztáraknál. A világjárvány ellenére a film 319 millió dollárt keresett. Két évvel később a Sonic 2 71 millió dolláros amerikai debütálással megdöntötte az elődje által felállított rekordot. Nyilvánvaló, hogy a Bandai Namco hasonló eredményt szeretne. (Hollywood Reporter)