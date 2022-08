Jön az ideiglenes locsolási tilalom Londonban és környékén

A régóta tartó száraz időjárásra és nagy melegre való tekintettel a következő hetekben ideiglenesen megtiltanák a locsolócsövek használatát Anglia déli részén, beleértve Londont is - számolt be róla a BBC.

A Thames Water nyilatkozata szerint azért van szükség ilyen intézkedésekre, hogy "az időjárástól függetlenül elegendő vízzel tudják ellátni az ügyfeleiket". A cég egy infografikát is készített a lakosságnak arról, hogyan spóroljanak vizet otthon.

A BBC szerint a tilalom a harmadik lenne idén Angliában, miután a Southern Water múlt pénteken hasonló intézkedést hozott Hampshire-ben és Isle of Wight-ban. A South East Water is korlátozásokat vezet be Kentben és Sussexben augusztus 12-től, a Man-szigeten pedig július óta tilos locsolócsöveket használni.

Júliusban a hőmérséklet először haladta meg a 40 fokot az Egyesült Királyság történetében. A nemzeti meteorológiai hivatal hőségriasztást adott ki Anglia déli és középső-, valamint Wales egyes részeire csütörtök éjféltől vasárnapig.

A Thames Water 15 millió embert lát el vízzel Dél-Anglia egyes részein, Londonban is. A BBC-n megjelent cikk szerint a cég az ideiglenes tilalmat a következő hetekben tervezi bejelenteni, a pontos időpontot azonban még nem erősítették meg.