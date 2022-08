Megosztja az ellenzéket a Huxit-népszavazás, a Jobbik kezdeményezése alkotmányellenes lehet

Okos dolog-e az uniós tagságot érintő népszavazást kezdeményezni Magyarországon, ahol a kormánypárt kommunikációjának kulcseleme, hogy a kellemetlenségekről Brüsszel tehet? Az MSZP és a Jobbik a hétvégén pár óra különbséggel jelentette be, hogy erre készülnek, aztán azonnal kiderült, hogy a kérdés teljesen megosztja az ellenzéket.

Egy nap, egy téma, két népszavazási kezdeményezés

Az MSZP vasárnap délelőtt posztolta ki a Facebookra, hogy népszavazást kezdeményeznek az ország uniós tagságának megerősítéséről. Ujhelyi István, a pártnak a posztot jegyző EP-képviselője szerint mostanra kiderült, hogy a kormány nem tud megállapodni az Európai Bizottsággal, Magyarország elveszíti az uniós támogatások egy részét, és a jogállamisági kötelezettségszegési eljárás miatt biztosan megbüntetik Magyarországot.

Ezért a Fidesz, amelyik régóta csak a pénz miatt tart ki az EU-tagság mellett, szerinte újult erővel esik majd neki Brüsszelnek, őket okolva a családok megélhetési nehézségeiért, és már semmi sem lesz, ami a pártot benntartsa az Unióban. És ezt akarják megelőzni egy olyan népszavazással, ami ezt megakadályozza. A Nemzeti Választási Bizottsághoz benyújtandó népszavazási kérdésük a következő:

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt Magyarország Európai Uniós tagsága iránti elkötelezettségéről? A Jobbik kora délután küldött közleményt, melyben bejelentették, hogy hétfő reggel sajtótájékoztatót tartanak, és ők is népszavazást kezdeményeznek. Az ő kérdésük így hangzik:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés ne támogathasson olyan javaslatot vagy indítványt, amely Magyarországnak az Európai Unióból való kilépését eredményezheti?” Első körben annak próbáltunk utánajárni, hogy vajon csak a csillagok véletlen együttállása okozta-e, hogy mindkét ellenzéki pártnak épp ugyanakkor jutott eszébe ugyanaz a politikai akció. Kérdésünkre Gyöngyösi Márton Jobbik-elnök és Ujhelyi István is megerősítette, hogy a szocialista politikus az ellenzéki képviselők online csoportjában vasárnap, a szokásos heti hírlevele kiküldése előtt jelezte, hogy erre készül. Gyöngyösi pedig erre közölte, hogy egy hete dolgoznak egy ilyen javaslaton, és a jobbikos kérdést hétfőn fogják benyújtani az NVB-nek.

Újhelyi levele és az MSZP posztja nem egy pár perc alatt készült szöveg volt, Gyöngyösi viszont a 444-nek azt mondta, hogy több jogásszal is hosszan konzultált, hogy a kérdésbe lehetőleg az NVB, elutasítás esetén pedig a Kúria se tudjon belekötni.

Stop Huxit

Mindkét fenti népszavazási kérdésből látszik, hogy igyekeztek megkerülni, hogy a kérdés Magyarország nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségeit érintse, amit tilt az Alaptörvény. A választókat nem lehet közvetlenül az EU-tagságról kérdezni, ahogy a Brexit esetében az Egyesült Királyságban történt, hanem csak arról, hogy akarják-e megkötni az Országgyűlés kezét, hogy ne lehessen a kilépésről (Huxit) szavazni.

Lattmann Tamás nemzetközi jogász már 2020 decemberében kifejtette a blogján, hogy a Huxit úgy kerülhető el, ha a parlamentet a választók népszavazáson kötelezik, hogy ne dönthessen a kilépés mellett. Ismerőseivel akkor ezt csak azért nem kezdeményezték, mert a veszélyhelyzet miatt arra nem volt lehetőség.

Lattmann most a Jobbik népszavazási kezdeményezésére reagálva arról írt, hogy a kérdést szerinte nem látta jogász, mert az nem felel meg az egyértelműség követelményének, és inkább azt kellett volna kérdezni, hogy "Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés köteles legyen elutasítani az olyan indítványt, ami Magyarország Európai Unióból való kilépésére irányul?" (Lattmann 2017-ben arról írt, hogy előző évben Molnár Gyula felajánlotta neki, hogy ő legyen az MSZP miniszterelnök-jelöltje, de a terv Botka László színre lépésével meghiúsult).

Viszály az ellenzékben

A két népszavazási kérdésről már vasárnap vita tört ki az ellenzéki politikusok között. A Momentum politikusai, Cseh Katalin és Kele János több kommentben is arról írtak, hogy veszélyes felelőtlenség az EU-tagságot érintő népszavazást kezdeményezni, mert azt a Fidesz könnyen a saját céljaira, épp a kilépés támogatására használhatja.

„Teljesen fölösleges politikai hazardírozás népszavazást kezdeményezni Magyarország EU-tagságáról. Tagok vagyunk, és azok is akarunk maradni - még a Fidesz-szavazók többsége is. De ahogy David Cameron és a britek példája megmutatta, el lehet veszteni egy megnyertnek tűnő népszavazást is, különösen válságban” - írta Cseh, aki szerint a népszavazás csak felkorbácsolná az euroszkeptikus indulatokat. Kele egy utóbb törölt kommentben azzal gyanúsította meg Ujhelyit, hogy Rogán utasítását követi. Ujhelyi szerint a Momentumból valaki később elnézést is kért tőle.

A DK-s Sebián-Petrovszki László a Parlamentben már májusban kijelentette, hogy az intézmény kiüresítése miatt pártja a ciklusban nem kezdeményez és nem támogat népszavazásokat. „Magyarországon egy érvényes népszavazás döntött a csatlakozás mellett, és most is 70 százalék feletti az uniós tagság támogatottsága” - jelezte hétfőn a 444-nek Arató Gergely, a DK frakcióvezető-helyettese, hogy a Demokratikus Koalíció nem változtat az álláspontján. „A választások, népszavazások Magyarországon tele vannak csalással és manipulációval, nem tartanánk szerencsésnek ilyen lehetőséget adni a Fidesznek, ezért nem támogatjuk a kezdeményezést.”

Hétfő reggel Gyöngyösi benyújtotta a Jobbik népszavazási kérdését, déltájban Ujhelyi pedig újabb levélben közölte, hogy az MSZP-é fiókban marad. Mint írta, nem akarja, hogy két hasonló kezdeményezés fusson párhuzamosan, továbbá az ellenzéken belüli vita miatt az a kép alakult ki, hogy ő és a Jobbik az ellenzéki forgalommal szemben mennek az autópályán.

„Ne legyen igazam, de meg fog érni a helyzet, amikor fogjuk a fejünket, hogy miért nem kötöttünk pórázt a kormányra” - kommentálta a helyzetet a 444-nek Ujhelyi. Szerinte ősszel hatalmas belpolitikai feszültség lesz az elszálló megélhetési költségek miatt, a kormány a közvéleményt hergelve Brüsszelre fog mutogatni, ahol ráadásul októberre megszületik az elítélő döntés a magyar jogállamiságról.

Ujhelyi ezért biztos benne, hogy a kormány el fogja indítani a gépezetet Magyarország kilépése irányába. A választók kétharmada szerinte akkor is az EU-ra szavazna, ha Orbán nyíltan ellene kampányolna. És Orbánt Ujhelyi szerint csak egy ilyen, egyértelmű eredményű népszavazás akadályozhatja meg a Huxit kezdeményezésében.

A 444 kérdésére testületi döntés hiányában Ujhelyi nem tudta megmondani, hogy az MSZP beáll-e a Jobbik kezdeményezése mögé, és például segíti-e az aláírásgyűjtést. Az mindenesetre nem tűnik valószínűnek, hogy ha a kérdést jóvá is hagyják, a Jobbik akár az MSZP-vel kiegészülve a DK-val és a Momentummal szembe menve képes lehet összegyűjteni 200 ezer aláírást. Ha mégis, a népszavazást legkorábban tél végén, de inkább tavaszra lehet kiírni.

Súlyos problémák a Jobbik népszavazási kérdésével

A Jobbik népszavazási kérdését nem csak Lattmann látja problémásnak. A 444-nek több alkotmányjogász megerősítette, hogy ha az NVB és a Kúria jogállami módon működnének, a kérdést akkor is jogosan utasítanák el, annyi sebből vérzik:



nem világos, hogy a NEM-válaszok győzelméből mi következik,

bár az uniós tagság a téma, a választópolgár számára nem nyilvánvaló, hogy valójában miről szavaz,

a hatályos szabályok szerint az Országgyűlés a kilépést csak a folyamat végén ratifikálja, miután Magyarország és az EU megegyezett a kilépés feltételeiről, ezért értelmezhetetlen a "kilépést eredményező" indítványról, javaslatról beszélni,

Magyarország uniós tagsága az Alaptörvényben is szerepel, ezért ha a NEM-ek győznek, az egyik lehetséges értelmezés szerint módosítani kell az Alaptörvényt, amire viszont szintén nem irányulhat népszavazási kezdeményezés.

A kérdés persze csak elméleti, hiszen azon a feltételezésen alapul, hogy az NVB és a Kúria pártatlanul működik, miközben a népszavazási kérdések megítélésében mindkét testület gyakran legalábbis következetlenül, a fontos ügyekben pedig a Fidesz számára kedvezően járt el.

Lattmann a 444-nek azt mondta, nehéz kitalálni, hogy mi az, ami nem mehet át vagy épp átmehet az NVB-n és a Kúrián. Az Ujhelyi-féle javaslatot kevésbé látja problémásnak, mint a jobbikét, de politikailag azt is értelmetlennek tartja, mert ha eredményes is lenne, a Fidesz azt írna bele a születendő törvénybe, amit akarna.

Kormány: A baloldalon teljes a káosz

A Jobbik népszavazási kezdeményezése nem tűnik alkalmasnak a Huxit megakadályozására, arra azonban igen, hogy elbizonytalanítsa az egyelőre uniópárti választókat, ha az uniós tagság kérdése a pártpolitika erőterébe kerül. Gyöngyösi Márton nem tart ettől, mert szerinte ha a Fidesz kilépéspárti kampányba kezdene, azzal két dolgot mondana. Azt, hogy ki akarják vezetni az országot az EU-ból, és hogy semmibe veszik a népszuverenitást, mert az Országgyűlésre bíznák azt, amiről 2003-ban népszavazás döntött.

„Fontos, hogy mindenki értse, mi a népszavazás tétje: nem az, amit a kérdésünkbe beleolvasnak, hanem ami oda van írva” - mondta a 444-nek a Jobbik elnöke, hangsúlyozva, hogy ha a népszavazás sikeres lenne, az három évig kötné az Országgyűlés kezét. Az Eurobarometer 2021 novemberi adatai szerint a magyarok 62 százaléka tartja jó dolognak tartják az ország EU-tagságát, és csak öt százalék gondolja másként. 2007 óta ez a legjobb eredmény.

„ Ujhelyi István egy nap alatt visszavonta a kezdeményezést Gyurcsány náci tagozata kedvéért, a baloldalon teljes a káosz, erről próbálják meg kétségbeesetten elterelni a figyelmet” - reagált az Atv.hu-nak az Igazságügyi Minisztérium hétfőn a népszavazási fejleményekre. Mint írták, „a magyar kormány elkötelezett az uniós tagság mellett, ezt erősíti, hogy a magyar lakosság 80 százaléka ma is az uniós tagság mellett voksolna”.

A Magyarország uniós csatlakozásáról szóló 2003-as népszavazáson a részvétel 46 százalékos volt, a választók 84 százaléka szavazott igennel. Az akkori szabályok szerint a népszavazás érvényes és eredményes volt. 2011 óta az érvényességhez a választásra jogosultak több mint felének kell részt vennie, vagyis a mai szabályok szerint a 2003-as népszavazás nem lett volna érvényes. 2003-ban az összes ellenzéki párt támogatta az uniós csatlakozást, 2011 óta egyetlen népszavazás sem volt érvényes.

Borítókép: Tóth Bertalan, az MSZP-Párbeszéd EP-listavezetője, Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő és Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője (b-j) füstbombával a kezükben az MSZP-Párbeszéd Szavazz Európára című kampányzáró sajtótájékoztatóján Budapesten, a Clark Ádám téren 2019. május 25-én. MTI/Koszticsák Szilárd