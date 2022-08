Pócs János egy dinnyés példával elmagyarázta a katamódosítást, majd közölte, hogy az egyetemi professzorok sajnos nem tudnak komplexen gondolkodni a gazdaságról

Eddig is kiváló szórakozás volt nézni a jászsági térségi tévé csúcsműsorát, de most szintet lépett a produkció.

A Képviselő Infóról van szó, amelynek Botos Tamás kollégám a legnagyobb rajongója. A műsorba havonta egyszer meghívják a térség országgyűlési képviselőjét, Pócs Jánost, akinek Erdei Gábor műsorvezető feltesz 10 gyors kérdést. Kedélyes álkeménykedés általában, Pócs pedig azonnal ad is rá valami frappánsnak gondolt választ.

Májusban például arról is kérdezték Pócsot, hogy volt-e hajbeültetése:

De mindig azok a legjobb részek, amikor Pócs elmagyarázza a nézőknek a világ dolgait. Itt van például a forint zuhanása. A fideszes képviselő szerint az tud romlani, csökkenni, ami magas volt, ez lenne a forint, miközben a térség valutái eleve alacsonyan voltak, nem tudtak csökkenni. Vagy valami ilyesmi.

A közoktatást ért kritikákról, a pedagógushiányról pedig azt mondta júliusban, hogy a tanárok az átlagosnál is jobban félnek a változásoktól, de nem is velük van a baj, hanem, „bocsánat, ha kimondom, az idióta szakszervezetükkel", akik lejáratják a pedagógusszakmát, és elveszik a fiatalok kedvét attól, hogy ezt a pályát válasszák.

És ehhez képest léptek szintet a keddi műsorban. A műsorvezető már az elején elkezdi összefoglalni, mi minden történt júliusban: katatörvény, összeomló magyar forint, energiaválság, rezsiemelkedés, viták az EU-val, súlyos aszály, itt a háború félelme folyamatosan, miközben a covid-járvány is berobbanna újra. Pócs szerint a műsorvezetőnek sikerült minden összeszedni, ami rossz, de emlékeztetett arra, hogy a lehetőségekhez képest mindig minden válságból a lehető legjobban jöttünk ki, most is ez lesz.

Így térnek rá a kérdésekre. A bevezetőnek sok értelme nem volt, az etióp valuta és a forint árfolyamát hasonlította össze a műsorvezető, a dinnyetermelő, víz- és gázszerelő végzettségű Pócs azért márt itt is villantott valamit a gazdasági felkészültségéből.

Majd jött a katatörvény módosítása, amit a műsorvezető újabb KATAsztrófának nevez. Arra kérdez rá, miért nem volt társadalmi egyeztetés. Pócs szerint volt ilyen, négy hónappal ezelőtt, úgy hívták, hogy választás. Az emberek tudták jól, amikor a Fideszt megbízták, hogy az energiaválságot és a háborút kell kezelni, erre kaptak felhatalmazást. A műsorvezető azt már csak magának jegyzi meg, hogy vajon a választás előtt miért nem volt szó a katatörvény módosításáról.

Majd jönnek Pócs legjobb pillanatai. A katatörvény elmagyarázása egy dinnyés hasonlattal:

Arra a kérdésre, hogy a tüntetéseket ő is drogos hídfoglalásnak aposztrofálja-e, a fideszes politikus a józan paraszti észre hivatkozva közli, hogy energiaválsággal, háborúval és aszállyal küzdenek, „józan ítélőképességgel rendelkezik az, aki úgy gondolja, hogy Putyint térdre kényszeríti, a gázárat leviszi, a Jóistent pedig megint térdre kényszeríti, hogy Magyarországon essen már eső, mert ők kimennek Pesten oszt hidat foglalnak. Hát ott azért valami zár van” - mondja Pócs, és mutatja is, hogy dilinyósnak tartja a tüntetőket.

A műsorvezető egyetemi professzorok véleményét hozza fel, akik szerint elhibázott volt a rezsicsökkentés bevezetése annak idején, mert nem a gazdaság igazi fejlesztésére költöttek pénzt, hanem inkább erre. Ahelyett, hogy európai szintre emelkedtek volna a bérek, inkább mesterségesen alacsonyan tartották az árakat, és elhittük, hogy jobban élünk.

„Tisztelet a kivételnek, de az egyetemi professzorok mégiscsak egy nyomon látják a világot. Szokták mondani, hogy valaki, aki a disznóvágásra csak a vacsorára érkezik, de gőze sincs, hogy mennyi moslékot kellett adni a disznónak, mire abból hurka lett” - hozz egy újabb példát az életből Pócs. Szerinte nem volt káros és fölösleges volt a rezsicsökkentés, mert 2012 óta ezermilliárdokat hagyott az emberek zsebében.

A képviselő szerint azért emelkednek a bérek is, de egyébként ha európai bérek lennének Magyarországon, akkor az ide beruházó nagy cégek elmennének az országból, és nem lennének munkahelyek. Komplexen kell gondolkodni a gazdaságról az ország második leghíresebb gázszerelője szerint, de erre az egyetemi professzorok többsége sajnos nem alkalmas.

Az egész blokkot egy olyan gondolatmenet zárja le, amiben aztán van minden, csak logika nincs. A műsorvezető arra kérdez rá, hogy hol van az oroszoktól ötödáron kapott gáz. Pócs tényleg összegereblyéz mindent, Németországban nem lehet klímát és fűtést használni, és lesz Magyarországon gáz, de nem olyan áron, hogy fegyvereket szállítunk Ukrajnának.

Az egész műsor itt nézhető végig.