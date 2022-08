Tüntető nőket vertek meg tálib harcosok Kabulban

Az afgán fővárosban, az oktatási minisztérium előtt demonstráló tömeget erőszakkal oszlatták fel az iszlamisták hatalomra való visszatérésének évfordulója előtt két nappal.

Fotó: WAKIL KOHSAR/AFP

Negyven nő vonult az épület elé a munkához és a politikai részvételhez való jogot követelve, azt skandálva közben, hogy „kenyeret, munkát és szabadságot”, majd a tálibok a levegőbe lőttek és szétoszlatták őket. A Guardian beszámolója szerint néhány nőt, akik a közeli üzletekben kerestek menedéket, a tálibok üldözőbe vettek, majd puskatussal vertek meg, sokuk telefonját elkobozták. A nők közül sokan arcukat sem takarták el. Az AFP tudósítója szerint néhány újságírót is megvertek, akik a tüntetésről tudósítottak.

Fotó: WAKIL KOHSAR/AFP

A tálib hatóságok korábban engedélyeztek néhány, az Egyesült Államok elleni demonstrációt, de a hatalomba visszatérésük óta egyetlen olyan gyűlésre sem adtak engedélyt, amin nők vettek volna részt. Az elmúlt egy évben a tálibok számos korlátozást vezettek be, a legtöbb ezek közül a nőkre vonatkozik. Lányok tízezreit zárták ki a középiskolákból, a nőknek pedig megtiltották, hogy visszatérjenek munkahelyeikre, ahogy azt is, hogy egyedül utazzanak, de a parkokat is csak a férfiaktól elkülönítve, adott napokon látogathatják.

Idén azt is bejelentették, hogy a nőknek nyilvános helyeken el kell takarniuk még az arcukat is. Néhány afgán nő kezdetben kisebb tüntetésekkel tiltakozott a korlátozások ellen, de a tálibok hamar elfogták őket, miközben tagadták, hogy őrizetbe vették volna a demonstráló nőket. (Guardian)