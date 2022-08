További hat év börtönre ítélték Aung Szan Szú Csít

További hatévi börtönbüntetésre ítélték Mianmarban a hatalomból katonai puccsal megbuktatott, Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Csít. Az ellenzéki vezetőt most korrupcióval vádolták, a bíróság bűnösnek találta, és kimondták, hogy szabálytalanul használta fel egy általa vezetett oktatási alapítvány pénzét, illetve szabálytalanul építkezett egy kormányzati tulajdonban álló, kedvezményesen bérelt telken.

Aung Szan Szú Csí abszurdnak minősítette a vádakat. A 77 éves ellenzéki vezető jelenleg is börtönben van, miután eddig 11 évet kapott más ügyekben. További 7 ügyben folyik még ellene jelenleg is eljárás. A vádpontok között szerepel vesztegetés és választási törvénysértés is, az ellene összesen kiszabható büntetés elérheti a 190 évet. A Nobel-békedíjas politikus a korábbi katonai diktatúrák alatt közel 15 évet töltött házi őrizetben.

Aung Szan Szú Csí Fotó: STR/AFP

A mianmari katonai kormány szóvivője, Zav Min Tun korábban azt mondta, „Szú Csí ügyét független igazságszolgáltatás bírálja el”, egyben visszautasította és az ország belügyeibe való beavatkozási kísérletnek nevezte a külföldi kritikákat.

Mianmarban folyamatos a belpolitikai feszültség, amióta 2021 februárjában a hadsereg puccsal átvette a hatalmat. A választáson győztes Aung Szan Szú Csít és további több tízezer ellenzéki politikust vagy másként gondolkodót bebörtönöztek, fizikai erőszakot alkalmazva. Az ENSZ emberiesség ellen elkövetett bűntettnek nyilvánította a katonai junta által elkövetett cselekményeket, és szankciókat léptetett életbe Mianmar ellen. (MTI)