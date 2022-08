117 covidos hunyt el egy hét alatt, de nagyot csökkent a kórházban fekvő fertőzöttek száma

Ha nem elírás – ami azért többször előfordult már a hivatalos járványjelentésekben –, akkor egy hét alatt nagyot zuhant a kórházban kezelt covidfertőzöttek száma. Egy hete 1501, az e heti jelentésben 570 kórházban fekvő koronavírusosról adtak hírt.

Tovább csökkent a hivatalosan regisztrált fertőzöttek száma is, bár ez már nagyon keveset árul el. Sokan egyáltalán nem kerülnek be a rendszerbe, a tesztek számát sem tudni. Mindenesetre a korábbi emelkedés után második hete csökken a hivatalos szám, most a múlt heti 18 078-ról 16 249-re.

Az áldozatok száma ugyanakkor emelkedett. A múlt héten 80, most 117 halálesetet jelentettek.

Lélegeztetőgépen egy hete 22 covidos volt, most 9-et jelentettek.