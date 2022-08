300 milliárd forintra perelt be egy golfozó egy sportkommentátort, aki szerinte szemétségeket mondott róla

Sok sportoló viseli nehezen, hogy a vélemény a sportsajtóban is szabad, de az amerikai Patrick Reed golfozó ennek most egészen kivételes illusztrációját adta:

Reed ugyanis 750 millió dollárra, vagyis 300 milliárd forintra perelte be Brandel Chamblee tévkommentátort, illetve a Golf Channel nevű kábelcsatornát. A rágalmazási perben benyújtott kereset szerint az újságíró és csatornájának “tudatos, rosszindulatú és hamis” támadásai hatalmas károkat okoztak a sportolónak.

A két főszereplő viszonya két évvel ezelőtt romlott meg, egy évvel azután, hogy Reed 2019-ben részt vett egy Tiger Woods által szervezett, nemhivatalos tornán. Az amerikai vezetett a versenyen, amikor homokgödörbe esett az egyik ütése, ő pedig szabálytalanságot követett el. Mielőtt kiütötte volna a labdát a homokból, szokás szerint elpróbálta az ütést, és eközben a mozgó ütőjével kicsit lesimította a homokot a labda mögött. Egymás után kétszer is. Majd ütött. A golf szabályai szerint tilos megtisztogatni a terepet, ezért versenybüntetést kapott. Amiről ott helyben azt nyilatkozta, hogy ilyenek a szabályok, ilyen az élet, megbüntettek, elfogadom, lépjünk tovább.

Csakhogy Chamblee a Golf Channelen utána azt nyilatkozta, hogy “Patrick Reed tettét védeni annyit tesz, mint a csalást védeni. A szabályszegést védeni.”

Ez annyira beakadt a golfozónak, hogy ügyvédi levelet küldetett. Keresetében még egy, azóta történt esetet említ meg. Reed nemrég leszerződött a LIV nevű, Szaúd-Arábia által finanszírozott új golfverseny-sorozathoz, amit Chamblee szintén erősen kritizált a csatornán. Reedék úgy látják, hogy rágalmazással felérő módon.

A kereset szerint az újságíró valójában már 23 éves kora óta kipécézte a golfozót, és azóta azon mesterkedik, hogy tönkretegye a renoméját. A felperes szerint az újságíró miatt sokmillió dolláros szponzori szerződésektől esett el.

Amekkora harc folyik a most induló LIV és az eddig a legmenőbb versenyeket szervező amerikai PGA között, az sem kizárt, hogy a per egyfajta reklámkapány, hiszen a kért összeg képtelenül magas, a per viszont mindenképp dollármilliókba kerül a sportolónak.

(via BBC, Washington Post)