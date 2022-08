Elképesztőt hisztizett Velence polgármestere, mert két fickó foilos szörffel ment végig a Canale Grandén

A világlapok címoldalára hisztériázta fel magát Luigi Brugnaro, az olaszországi Velence polgármestere, miután



az ismert városból “gúnyt űzőknek” és “fennhéjázó idiótáknak” nevezett két férfit, aki videófelvételek tanúsága szerint elektromos meghajtású szörfdeszkával hajóztak végig a település leghíresebb csatornáján. Ahol naponta tízezrével haladnak el a másféle vízi járművek.

De a Canale Grandén tilos szörfözni, SUP-ozni vagy kajakozni is.

A polgármester bejegyzésében komolyabb retorziót követelt a fejükre, és azon sajnálkozott, hogy a büntetésekben megkötik a városvezetők kezét.

Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della Città… chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli anche se le nostre armi sono davvero spuntate… servono urgentemente più poteri ai Sindaci in tema di sicurezza pubblica!

A chi li individua offro una cena! pic.twitter.com/DV2ONO3hUs — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) August 17, 2022

Pár órával később már arról twittelt, hogy azonosították a két bűnöst, és már el is kobozták a szörfjeiket. Ez önmagában komoly büntetés, mert az eszközök a BBC szerint 25 ezer euróba, vagyis 10 millió forintba kerülnek. Az Il Gazettino című helyi lap szerint ezen felül bírságot szabtak ki rájuk és kitiltották őket a városból. Utóbbi józan ésszel nehezen képzelhető el, hogy igaz legyen. A Gazettino szerint külön büntetőfeljelentés készül ellenük a város imidzsének rongálása miatt, ami szintén vadul hangzik.



Az utóbbi időben nálunk is divatba jött szörftípust a nagyközönség a Facebook-alapító Mark Zuckerberg tavalyi, sokkoló videójából ismerhette meg. A multimilliárdos az amerikai nemzeti ünnep alkalmából olyan videót tett közzé, amin foilozik, amerikai lobogóval a kezében, a Take Me Home, Country Roads hangjaira. A rövid szörfdeszka nem közvetlenül a vízen úszik, hanem egy “foil”-nak nevezett szárnyszerű elem emeli el a víztől, hasonlóan a Dunáról jól ismert szárnyashajók névadó alkatrészéhez. Az elektromos verzió esetében a foilba kis elektromos motort építenek, és propellert szerelnek rá, de egyre nagyobb divat szárnyat szerelni windsurfökre, kite surfökre és vitorláshajókra is.

(via BBC)