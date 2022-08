Leszállították az amerikai haditengerészet első lézerfegyverét

A Lockheed Martin csütörtökön leszállította az amerikai haditengerészetnek az első, hajók fedélzetére szerelhető nagyenergiájú lézerfegyverét, jelentette a Breaking Defense, amely szerint ez mérföldkő a lézerfegyverek fejlesztésében: azzal, hogy most egy ilyen eszközt hadihajóra telepítenek, az eddigi izolált tesztek helyett műveleti körülmények között tesztelhetik tovább a fegyvereket.

Tomahawk rakéta indítása a USS Preble rakétarombolóról. Ezt a hajót szerelhetik fel a Lockheed Martin lézerfegyvere, a HELIOS első példányával, amit 2023-tól valós körülmények között tesztelhetnek. Fotó: WOODY PASCHALL/AFP

A HELIOS nevű fegyvert (amit a rövidítésmániás hadseregben a fantázianévhez igazítva High Energy Laser with Integrated Optical-Dazler and Survaillance-nek kereszteltek el, amit magyarítson az, akinek hét anyja van) teljesítménye meghaladja a 60 kW-ot, és a Lockheed Martin 2018-ban nyerte el a megbízást a fejlesztésére. Az eszközt most a Preble rombolóra fogják felszerelni, a valós körülményeket modellező tesztek 2023-ban kezdődhetnek meg vele.

"A HELIOS összességében is növeli a hajó fegyverrendszereinek hatékonyságát a jövőbeni fenyegetések elhárítására, és további védelmet jelent a tengerészeknek" - nyilatkozta Rick Cordaro, a fegyvergyártó alelnöke, aki szerint arra is tekintettel kell lenniük, hogy a fegyverrendszer a haditengerészet különböző hajóosztályaihoz igazítható legyen. "A HELIOS stabil alapot nyújt a robosztus és erőteljes lézerfegyver képességek növekvő termeléséhez" - mondta. A HELIOS a Breaking Defense szerint akár 120 kW teljesítményig is bővíthető.

Ez a lézerfegyver csak egy az amerikai haditengerészet direktenergiafegyver-fejlesztései közül, melyek különböző fázisokban tartanak. És bár eddig is akadtak az izolált teszteken biztató eredményeket produkáló rendszerek, a HELIOS az első, amit méltónak találtak rá, hogy már valós körülmények között is teszteljék.

"A HELIOS-ban az a legérdekesebb, hogy nem független rendszer, hanem integrálható az Aegisszel, annak fegyverkomponensévé válhat" - mondta még januárban az új fegyverről Jeanine Matthews, a Lockheed egyik vezetője az amerikai haditengerészet komplex rakétaelhárító rendszerére utalva, amely annyira hatékonynak bizonyult, hogy már szárazföldre telepíthető változatát is kifejlesztették.