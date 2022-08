Liz Cheney hadat üzent a trumpista politikusoknak

Bár Liz Cheney képviselői karrierje kedden előválasztási vereségével véget ért, már aznap esti beszédéből vilgos volt, hogy még nem készül búcsúzni a politikától. Most vasárnap az ABC Newsnak adott interjújában személyesen üzent hadat a Republikánus Párt prominens trumpistáinak, négyüket, Josh Hawley és Ted Cruz szenátorokat, Kevin McCarthy képviselőházi frakcióvezetőt és Ron DeSantis floridai kormányzót nevén is nevezve.

Liz Cheney előválasztási veresége után a lenyugvó nappal a háttérben azt mondta, minden erejével azon lesz, hogy megakadályozza Donald Trump újbóli elnökségét. Fotó: ALEX WONG/Getty Images via AFP

2021. január 6-án, amikor Donald Trump és szövetségesei igyekeztek kmegakadályozni, hogy a képviselőház és a szenátus közös ülésén kihirdesse a 2020-as elnökválasztás végeredményét, Joe Biden győzelmét, Ted Cruz volt az egyik fő szervezője az akciónak, Josh Hawley pedig elsőként emelt kifogást Biden győzelme ellen az amúgy tisztán ceremoniális ülésen. Hawley-t aznap még két cselekedetével vált híressé:

még mielőtt a Trump által feltüzelt csőcselék lerohanta volna a Capitolium épületét, ő ökölbe szorított kezét emelve biztatta a tömeget;

majd miután a tömeg betört az épületbe, futva menekült onnan.

McCarthy, a képviselőházi republikánus frakció vezetője a lázadás napján még bírálta Trumpot, magánbeszélgetésekben azt mondta a párt többi vezetőjének, hogy "elegem van a fickóból", de azóta zükkenőmentesen sorolt vissza a bukott elnök mögé, és hirdeti tovább a hazug csalásvádat. Ő volt az, aki frakcióvezetőként szankciókat hozott Liz Cheney ellen, megfosztva őt a frakcióvezetésben betöltött posztjától, mert Cheney elvállalta a január 6-i puccskísérletet vizsgáló bizottság alelnöki posztját.

"Nézeteim Kevin McCarthyról teljesen világosak. Tökéletesen hűtlen az alkotmányhoz, nem gondolom, hogy méltó a házelnöki posztra" - közölte. Cruzról és Hawleyról még ennél is rosszbb véleménnyel van, szerinte a két szenátor semmilyen posztara nem alkalmas.

Ron DeSantist, aki jelenleg a második legnépszerűbb potenciális republikánus elnökaspiráns Trump mögött, de feltehetően nem Trump ellenében, hanem Trump helyett indulna csak a posztért - azért bírálta, mert a floridai kormányzó a választási csalásban hívők szavazatait igyekszik megszerezni. "Ez el kéne gondolkoztasson mindenkit" - mondta Cheney.

Cheney egyike volt annak a tíz képviselőnek, aki tavaly januárban Trump elítélésére szavazott a január 6.i pucckísérlet miatt indított alkotmányos vádeljárásban. A tíz képviselő közül négy idén inkább nem is indult újra a posztjáért az előválasztáson, a hat közül, aki próbálkozott, Cheneyvel együtt négyen vereséget szenvedtek trumpista kihívójuktól. Az a két képviselő, aki túlélte az előválasztást, olyan államokban diadalmaskodott, ahol nyílt előválasztáson szavaztak az őszi választás jelöltjeiről- Cheney szerint a Trumppal szembeszegülő republikánusok kudarvai azt jelzik, hogy "pártunk nagy része, beleértve a pártvezetést mind Wyoming államban, mind szövetségi szinten. beteg". (Via The Guardian)