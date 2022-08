Liz Cheney csúnyán kikapott Wyomingban, de nem búcsúzik

Liz Cheney elbukta a wyomingi előválasztást. Nem is kicsit, a szavazatok 99 százalékának feldolgozása alapján az állam egyetlen törvényhozási képviselője 37 pontos vereséget szenvedett párton belüli kihívójától, Harriet Hagemantól. Hageman egykor Cheney támogatója volt, 2016-ban pedig még „rasszistának és idegengyűlölőnek” nevezte Donald Trumpot. Később azonban besorolt mögé, és 2020-ban már azok közé tartozott, akik teli torokból ismételték a bukott elnök alaptalan csalásvádjait.

Dick Cheney egykori alelnök, az előválasztást elbukó Liz Cheney édesapja a wyomingi tájképre oly jellemző szalmabálák között hallgatja lánya vereséget elismerő beszédét a keddi republikánus előválasztás után Fotó: ALEX WONG/Getty Images via AFP

Ez részben meglepő, részben mégis papírforma. Annyiban meglepő, hogy Liz Cheney már csak a családneve alapján is igazi republikánus főméltóságnak számított, pláne Wyomingban, ahol neves apja, George W. Bush alelnöke, Gerald Ford kabinetfőnöke, George Bush hadügyminisztere ez utóbbi két megbízatása között a nyolcvanas években öt cikluson át volt az állam képviselője az amerikai törvényhozásban.

Wyoming az egyik legkonzervatívabb állam az USA-ban, 1968 óta minden választáson a republikánus elnökjelöltet támogatta, legutóbb, 2020-ban Donald Trump hajszál híján hetven százalékot szerzett itt Joe Biden 26,5 százalékával szemben. És bár Liz Cheney elmúlt három ciklusában leadott szavazatai alapján az egyik legkonzervatívabb republikánus képviselőnek számított, a 2020-as eredmény a mostani vereségét is magyarázza.

Az ugyanis nem volt váratlan, mi több, határozottan számítani lehetett rá. Cheney egyike volt annak a tíz republikánus képviselőnek, aki Trump megbuktatására szavazott az impeachment, az alkotmányos vádeljárás idején. Ennél is nagyobb bűne volt a trumpista szavazóbázis szemében, hogy a különbizottság republikánus alelnökeként főszerepet vállalt Trump 2021. január 6-ai puccskísérletének képviselőházi feltárásában.

A tíz képviselőből négy idén inkább meg sem próbálta megvédeni a mandátumát, míg Cheney mellett három másik, a dél-karolinai Tom Rice, a michigani Peter Meijer és a washingtoni Jaime Herrera Beutler is vereséget szenvedett trumpista kihívójától. A tízek közül csak a washingtoni Dan Newhouse és a kaliforniai David G. Valadao vette sikerrel az akadályt – Newhouse-nak az volt a szerencséje, hogy több kihívója is akadt, akik között megoszlottak a trumpista szavazatok, Valadao pedig egy demokratáknak álló körzetben jelölt, ahol Trump nem állt be senki mögé.

Liz Cheney maga sem számított sikerre. Már az is kétségbeesett próbálkozásnak tűnt, hogy kampányában az állam demokrata választóit próbálta rávenni, pártregisztrációjukat megváltoztatva a republikánus előválasztáson szavazzanak, rá. Csakhogy Wyomingban négyszer annyi regisztrált republikánus él, mint demokrata, 2018-ban a demokrata előválasztáson csupán 17 ezren szavaztak, míg a republikánuson 117 ezren. Ezt a próbálkozást több stratéga hibának tartotta, Alli Noland szerint inkább eltávolította magától a konzervatívokat, és csak feltüzelte a republikánus bázist.

Kampánya utolsó hetében Cheney ezért már inkább csak Trump bírálatára koncentrált. Így nyilván nem nyerhetett, de nem is ez volt a célja. Ezt veresége után nyilvánvalóvá is tette. Miután még kedd este, az első eredmények láttán felhívta ellenfelét, hogy gratuláljon a győzelméhez, saját hívei elé kiállva azon fogadkozott, hogy „csak most kezdődik az igazi munka”, és kijelentett, hogy „mindent meg fogok tenni azért, hogy Donald Trump soha többé ne kerülhessen az elnöki hivatal közelébe”. Arra figyelmeztetett, hogy az amerikai demokrácia túlélését semmi sem garantálja, és azok – köztük riválisa, Hageman –, akik kétségbe vonják egy tisztességes választás végeredményét, azon dolgozhatnak, hogy a jövőben meg is tudják változtatni a választások végeredményét. „Országunk ismét válság, törvénytelenség és erőszak felé halad. Egyetlen amerikainak sem szabadna támogatnia, hogy a választásokat tagadók felelőségteljes posztokra kerüljenek. Én konzervatív republikánus vagyok, mélyen hiszek azokban az elvekben és eszményekben, amelyeken ez a párt alapul. De a hazámat még ennél is jobban szeretem” – mondta.

Liz Cheney a lenyugvó nappal a háttérben azt mondta, minden erejével azon lesz, hogy megakadályozza Donald Trump újbóli elnökségét Fotó: ALEX WONG/Getty Images via AFP

A lenyugvó nappal a háttérben, hívei körében tartott beszéde, aminek a végén Tom Petty „Nem fogok meghátrálni” című slágerére vonult le a színpadról, a tartalmán túl ezen körülmények miatt sem tűnt búcsúnak, inkább egy elnökjelölti kampány indításának, vélte a Post tudósítója. És bár annak szintén kevés realitása van, hogy erről az alapról nyerni tudjon a republikánus előválasztáson, maga a jelöltjelöltség kiemelt platformot biztosíthatna neki Trump további bírálatára.

Kedden Wyomingon kívül Alaszkában is előválasztásokat tartottak. Itt a republikánusként is harciasan független, demokrata törvényjavaslatokat is támogatni hajlandó, Donald Trumpot gyakran és hangosan bíráló Lisa Murkowski szenátor számára volt nagy a tét, de az első kihívást sikerrel vette. Nagyon szoros versenyben, fej-fej mellett végzett trumpista kihívójával, Kelly Tshibakával. Neki annyiban könnyebb dolga volt Cheneynél, hogy Alaszkában nyílt, többpárti előválasztást tartanak, amelyből a szabályok szerint az első négy helyezett jut tovább és szerez indulási jogot az őszi általános választásra – melynek esélyeiről az imént jelent meg Tóka Gábor remek elemzése. Az eredmények alapján egyáltalán nem kilátástalan a helyzete, demokrata támogatással akár meg is védheti posztját novemberben.

Ráadásul Alaszkában, bár szintén hagyományosan republikánus vidék, a demokratáknak számottevő bázisuk van. Mi sem jelzi ezt jobban, hogy az állam egyetlen képviselői helyéért zajló előválasztást a demokrata jelölt, Mary Peltola nyerte nagynevű republikánus riválisa, az egykori kormányzó és alelnökjelölt, Sarah Palin előtt. Peltola ráadásul az általános választáson is diadalmaskodhat, mert azon Palin mellett egy másik republikánus, Nick Begich is elindulhat, megosztva a republikánus tábort. A keddi előválasztáson Peltola 35,1, Palin 31,4, Begich 26,9 százalékot szerzett.