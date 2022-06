Látványos politikai tévéshowban vádolják puccskísérlettel Donald Trumpot

Furcsa tévéshow-t csináltak a Capitolium 2021 január 6-i ostromát és az azt megalapozó politikai kavarást kivizsgáló bizottsági meghallgatásokból a bizottságot vezető demokrata és republikánus képviselők. A formátumválasztás nem véletlen: egy csaknem másfél évvel ezelőtti történés 11 hónapon át tartó nyomozásának tízezer dokumentumát és ezernyi interjúját kell most egy hónapon át bemutatniuk úgy, hogy lehetőleg fenn is tartsák az aranyhalmemóriájú közvélemény érdeklődését.

Nem kevesebbről akarják meggyőzni ezzel az amerikai választókat, mint hogy Donald Trump meg akarta puccsolni az amerikai kormányt, amikor legradikálisabb híveit arra biztatta, törjenek be az amerikai törvényhozás épületébe, és akadályozzák meg, hogy ott a demokrata és republikánus képviselők hitelesítsék Joe Biden demokrata elnökjelölt választási győzelmét.

A bizottsági meghallgatást majdnem minden nagyobb amerikai tévécsatorna élőben közvetítette, ezért nem is akartak semmit a véletlenre bízni: a nézők Trump egykori bizalmi embereinek szájából hallhatták, hogy ők megpróbálták meggyőzni az elnököt, hogy hagyja abba az elcsalt választásról szóló teljesen alaptalan vádaskodást. A Capitolium épületét védő és oda betörni igyekvő emberektől pedig azt, micsoda káosz és erőszak volt aznap Washingtonban. Kérdés, hogy mit sikerül majd elérni a tévére optimalizált meghallgatásokkal, amelyeket az amerikai jobboldal már azelőtt túlfújt fake news-nak könyvelt el, mielőtt lement volna az első adás.

Veszélyben az amerikai demokrácia

A 2021 január 6-i ostromot majd egy éve vizsgálja az a kongresszusi bizottság, amelyben két republikánus és hét demokrata képviselő vesz részt, akiknek a munkáját egy 45 főből, köztük több volt ügyészből álló stáb segíti még most is, mert a nyomozás a meghallgatások alatt is folytatódik. A vizsgálatok során több mint ezer tanúvallomást vettek föl, 140 ezer dokumentumot vizsgáltak meg és 100 idézést küldtek ki, főleg Donald Trump egykori stábjának. Ezt az egy éves munkát koronázná most meg a bizottság azzal a hatrészes meghallgatás-sorozattal, amelynek első részét helyi idő szerint csütörtök este nézhették milliók élőben az Egyesült Államokban. A kétórás meghallgatást ugyanis majdnem az összes nagyobb hírcsatorna adta, kivéve persze a Donald Trump mellett mind a mai napig kiálló Fox Newst.

„Január 6. egy puccskísérlet csúcspontja volt a kormány megdöntésére”, így foglalta össze a vizsgálatok eredményét Bennie Thompson mississippi demokrata képviselő, aki szerint „az erőszak nem volt véletlen”, az események mögött pedig egyértelműen és aktívan megjelenik Donald Trump. Thompson szerint nem elég, hogy Trump és hívei megpróbálták megdönteni az Egyesült Államok alkotmányos rendjét, de az amerikai demokrácia még mindig veszélyben van mindattól, ami január 6-án csúcsosodott ki. Akkor, amikor több száz felbőszült tüntető betört a Capitolium épületébe, aminek következményeként hét ember életét vesztette és többen megsérültek. A kétórás meghallgatásnak több csúcspontja is volt, de a legnagyobbat talán az szólt, mikor Liz Cheney wyomingi republikánus képviselő, Dick Cheney volt alelnök lánya, a bizottság alelnöke arról beszélt, hogy

Donald Trump 2021 január 6-án, mikor a Washingtonba szervezett tüntetésén a tömeg azt kezdte kiabálni, hogy akasszák föl Mike Pence-et, Trump alelnökét, annyit mondott: a támogatóinak igaza lehet, Pence megérdemelné, hogy felakasszák.

Bennie Thompson és Liz Cheney, a vizsgálóbizottság vezetői Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

Cheney azt mondta, hogy azokat, akik megtámadták a Capitolium épületét, és „órákon át harcoltak a rendfenntartó erőkkel, az motiválta, amit Trump mondott nekik. Hogy a választásokat elcsalták, és ő a törvényes elnök". Szerinte Trump ezzel „összehívta a csőcseléket” és „meggyújtotta a támadás lángját”. A következő meghallgatásokon azzal foglalkoznak majd, hogy Trump hogyan próbált nyomást gyakorolni az igazságügyi minisztériumra, hogy érvénytelenítse a választás eredményét. Hogyan nyaggatta Mike Pence alelnököt, hogy ne fogadja el a Joe Bidennek járó elektori szavazatokat. Hogy kikből és hogyan szerveződött a Capitoliumba betörő tömeg, és hogy mit tett az ostrom alatt maga Donald Trump. Az első meghallgatáson mindezek a kérdések felmerültek, amolyan teaserként előre vetítve, hogy mire lehet majd számítani a következő adásokban. De nézzük, melyek voltak az első meghallgatás legfontosabb pillanatai.



Megmondtam az elnöknek, hogy ez baromság

A csütörtöki meghallgatás elsődleges célja annak bemutatása volt, hogy még Trump közvetlen környezete, bizalmas tanácsadói, támogatói is meg voltak győződve arról, hogy semmivel sem támasztható alá és védhető az elnök hamis vádja a 2020 novemberi elnökválasztás elcsalásáról.

Ehhez minden esetben igyekeztek videós bizonyítékokat szolgálni, hogy véletlenül se lehessen megvádolni a bizottság tagjait azzal, hogy félreértelmeznek vagy félremagyaráznak valamit. Az egyik ilyen videós bizonyíték William Barr volt igazságügyi miniszter tanúvallomásának felvétele volt. Eszerint Barr többször is egyértelműen elmondta Trumpnak, hogy nincs semmilyen bizonyték arra, hogy választási csalás vagy bármilyen hasonló visszaélés történt. “Elmondtam neki, hogy nem értek egyet azzal, hogy azt hangoztatja, hogy elcsalták a választásokat, mert ez baromság (bullshit)” - mondja a volt miniszter a felvételen. Egy másik erős megszólalás, szintén videón, Ivanka Trump, a volt elnök lányának vallomása volt, aki azt mondta, Barr meggyőzte őt, hogy nem történt csalás. Ez azért is érdekes, mert Ivanka és férje, Jared Kushner, aki szintén vallomást tett a bizottságnak, közeli bizalmasai voltak az elnöknek.

William Barr és Donald Trump Fotó: MANDEL NGAN/AFP

A meghallgatáson több másik vallomásból is vetítettek részleteket. Ezek is mind arról szóltak, hogy Trumpnak és stábjának az elnök kampánytanácsadói is elmondták, üres hazudozás mindaz, amit az elnök a választásról mond. Alex Cannon kampányjogász Trump kabinetőnökének, Mark Meadowsnak magyarázta, hogy egyszerűen nem találni jogi fogást a választási eredményeken, így azt bíróságon nem lehet megsemmisíteni. Jason Miller a Trump-kampány egyik tanácsadójapedig azt, hogy az adatelemzői egyértelmű kimutatása szerint Trump nem nyerhette volna meg a választást.

Vérengzés, káosz, háború

Az elnököt viszont mindez nem győzte meg. Miután a jogi és politikai lehetőségei kimerültek, hogy megfordítsa a választás eredményét, a bizottság értelmezésében támogatóihoz és az erőszakhoz fordult. Az ostrom szörnyűségeit a bizottság egy újabb videóban szemléltette.

Eddig még nem látott felvételeket mutattak a támadásról, részben az ostromlók szemszögéből, amelyeket részben a bizottság egyik élőben is vallomást tevő tanúja, Nick Quested brit dokumentumfilmes készített. Quested a Proud Boys nevű szélsőjobbos szervezetről készített dokumentumfilmet. Ez a csoport kulcsszerepet játszott az ostromban, annak több vezetője pedig azóta államellenes bűncselekmények miatt zajlik eljárás, a január 6-i eseményekkel összefüggésben.

Enrique Tarrio, a Proud Boys vezetője egy washingtoni tüntetésen, még 2020 decemberében. Fotó: STEPHANIE KEITH/AFP

Quested aznap úgy indult el otthonról, hogy csak egy tüntetésről készít majd felvételeket, de mint a vallomásában elmondta, végül azt sikerült lefilmeznie, ahogy a jelenlévők tüntetők előbb zendülőkké, majd felkelőkké változtak. Mint mondta, először csodálkozott rajta, hogy a Proud Boys tagjai miért indulnak el az elnök beszéde közben a Capitolium felé még a többi tüntető előtt. A bizottság többek között a brit filmes beszámolója alapján gondolja megalapozottnak, hogy a Proud Boys tagjai előre eltervezték az ostromot, és azért indultak el a többi tüntető előtt, hogy felmérjék a rendőri jelenlétet és előkészítsék a támadást. Az is erre utal, hogy a Proud Boys azóta államellenes felkeléssel vádolt vezetője január 5-én egy másik szélsőjobbos milícia vezetőjével találkozott egy parkolóban. A meghallgatáson több felkelő, köztük a Proud Boys több tagjának vallomásából is mutattak felvételeket. Ezeken arról vallanak, hogy értelmezésük szerint Trump elnök felkérésére tették, amit tettek.

Hogy mit tettek pontosabban, arról egy másik fontos tanú, Caroline Edwards rendőr számolt be. Ő volt az egyik rendőr, aki komolyan megsérült, amikor próbálta visszatartani a kordonon áttörő támadókat. Ahogy az az egyik bemutatott videón is látszik, Edwards pedig részletesen elmondta, a Capitolium épületét körbevevő kordont kellett védenie pár társával. A sokszoros túlerőben lévő zendülők viszont kisebb tuszakodás után felborították a fém kordonokat, rá Edwardsra, aki beverte a fejét, és eszméletét vesztette.

Caroline Edwards és Nick Quested a meghallgatáson. Fotó: DREW ANGERER/Getty Images via AFP

“Láttam a barátaimat, akiknek az arcát eltakarta a vér, elcsúsztam más emberek vérében, rámestek emberek. Vérengzés volt, káosz, olyan volt, mint egy háborús jelenet." -mondta Edwards, aki miután visszanyerte eszméletét, újra szolgálatba állt. Szerinte ebben a helyzetben neki és a kollégáinak harctéri kiképzésre lett volna szükségük, nem olyanra, amit a rendőrségnél kaptak. A meghallgatáson ott volt több olyan rendőr családja, akik vagy az ostrom alatt szerzett sérüléseikbe haltak bele, vagy az események okozta pszichés nyomás miatt később önmaguk vetettek véget az életüknek.

A bizottság tagjai azt is igyekeztek bemutatni, hogy Trump beosztottai, bizalmasai, tanácsadói, miközben élőben követték a tévében a Capitolium ostromát, hogyan próbálták megszólalásra bírni az elnököt. Rávenni arra, hogy álljon ki a hívei elé, és bírja rá őket, hogy hagyják abba, amit csinálnak. Mint Liz Cheney felidézte, Trump erre csak annyit mondott, hogy a tüntetők azt teszik, amit tenniük kell.

A meghallgatások tovább folytatódnak majd, azok politikai hatása viszont már most kérdéses. A republikánus párt jelentős része ugyanis, bár korábban elítélte a január 6-i eseményeket, kiáll Trump mellett, a meghallgatásokat pedig túlpolitizált showműsornak tartják. Számukra Cheney azt üzente a meghallgatáson, hogy eljön majd az idő, amikor Donald Trump eltűnik a politikai porondról, a mellette kiálló republikánusok szégyenét viszont semmi nem fogja eltüntetni. (Guardian, New York Times)