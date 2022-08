Az OMSZ kirúgott elnökhelyettese szerint sosem jelezte a kormány, hogy elégedetlen lenne a meteorológusokkal

„Semmi ilyesmi nem jutott el hozzánk” - válaszolta Horváth Gyula, az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) kirúgott elnökhelyettese a Telex kérdésére, hogy volt-e bármilyen előjele a kormány elégedetlenségének.

Az OMSZ vezetését indoklás nélkül mentették fel, miután 75-80 százalékos esélyt adtak arra, hogy vihar lesz az augusztus 20-i tűzijáték alatt. A rendezvényt lefújták, de végül nem volt vihar. (A G7 információi szerint az OMSZ szerette volna, hogy néhány órával később döntsenek a tűzijátékról, amikor már pontosabbak az előrejelzések, de ezt nem sikerült elérni.)

Horváth Gyula Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Gulyás Gergely miniszter kedden azt mondta, ez csak az utolsó utáni csepp volt a pohárban, amúgy is megváltak volna a vezetéstől, mert nem voltak elégedettek a munkájukkal. Ez azért is meglepő, mert tavasszal Nagy István agrárminiszter, két éve pedig Orbán Viktor is méltatta a meteorológusokat.

„Lényegében a kormányinfóból értesültem az állítólagos kompetenciahiányomról” - mondta Horváth, aki nem vett részt az augusztus 20-ához kapcsolódó munkában. Háromhetes szabadságáról tért vissza hétfőn, amikor megtudta, hogy kirúgták.

Horváth 2020-ban Magyar Arany Érdemkeresztet kapott „az Országos Meteorológiai Szolgálat mérőhálózatának, illetve megfigyelési tevékenységének modernizálását szolgáló innovációs tevékenysége elismeréseként”.