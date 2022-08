Az új drónfelvételeken szépen látszik, hogyan épült és szépült a választások óta Orbánék hatvanpusztai birtoka

Kezd markánsan körvonalazódni, hogyan néz majd ki végleges formájában a 18 focipályányi hatvanpusztai birtok. A terület Orbán Viktor apjának, Orbán Győzőnek a nevén van. (A miniszterelnök a Parlamentben tavaly szeptemberben azt mondta, hogy az ő vagyonnyilatkozata publikus és náluk az a szokás, hogy a gyerekek nem szólnak bele a szülők dolgába.)

Orbán Viktor miniszterelnök és az édesapja, Orbán Győző a futball-Eb selejtezőjében játszott Magyarország–Észak-Írország meccsen a budapesti Groupama Arénában 2014. szeptember 7-én. Fotó: Beliczay László / MTI

Valahogy nem úgy tűnik, hogy igaz lenne, amit szintén Orbán Viktor mondott, hogy Hatvanpuszta az lesz, ami mindig is volt: majorság. József nádor például annak idején juhtenyésztésre használta, most vigyázni kellene arra, hogy az állatok ne törjenek majd be a készülő könyvtárba, az üvegházba vagy ne essenek bele a tavacskába és a ciszternának mondott, medencére emlékeztető, de végül akár szökőkútnak is kialakítható újdonságokba.

A birtok reprezentatív bejárata körül intenzív parkosítás, füvesítés folyik, a keleti oldalon zöldségeket termesztenek. Szépen alakul az elmélkedőösvény is.

A 20 ezer literes gázolajtartállyal felszerelt aggregátorház és a szennyvíztisztító közé 3 sor napelemet telepítettek, a rezsiköltségek visszaszorítása lehetett a cél.

A birtokon lévő korábbi, műemléki védettségű épületek közül az egyiket villámcsapás, a másikat tartós szerkezeti problémák miatt rombolták le, és építettek a helyükre újakat. A korábbi istállók helyén vendégház lesz, ez alá fut be a föld alá a mélygarázsba vezető alagút (4+2 beállásos). Lesz egy 20 férőhelyes parkoló is a vendégeknek, de az kicsit odébb van az elektromos töltőhelytől.

Istálló azért lesz, az észak-keleti részére ugyanis a szolgálati lakások szomszédságába tervezett lóistálló és a gazdasági épületek is megkapták az építési engedélyt idén június másodikán, derül ki a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály döntéséből.

2016-ban még így nézett ki a birtok, a nagy építkezések 2019-ben kezdődtek.