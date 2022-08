Szerdától visszatér a nyár

Kedden még lesznek záporok és zivatarok, de már hosszabb időszakokra felszakadozik a felhőzet, és a kora reggeli 13-18 fokos hűvös után napközben már 20-31 fok várható. A legmelegebb délkeleten lesz.

Az Időkép előrejelzése szerint szerdán is találkozhatunk még pár elszórt záporral vagy zivatarral, illetve egy kis élénk széllel, de délutánra már visszatér a nyári meleg: 24-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön is hasonló lesz a helyzet 25-33 fokkal, pénteken pedig már akár 34 fokot is mérhetünk.