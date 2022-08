Medencébe fulladt egy fiatal lány, miközben a Facebookon élőzött

Vízbe fulladt Kanadában egy 23 éves lány, Helen Wendy. Egy múlt héten készült videón látható, amint a felszínen próbál maradni, miután a medence mélyebbik végébe úszik. Élőzés közben még válaszolt is a nézők megjegyzéseire, mielőtt folytatta volna az úszást. Holttestét órákkal később a medence alján találták meg.





A lány Kenyából származott, ápolónak tanult, mellette részmunkaidőben az egészségügyben dolgozott. Csak három éve élt Torontóban. Testvére szerint családjuk minden anyagi felelőssége a nővérét terhelte.



„Anyagilag segített nekem a testvérei taníttatásában, különösen az iskolaköltségek és egyéb kiadások tekintetében. Most megrekedtem, és újra a nulláról indulok. Azon tűnődöm, hogyan fogják folytatni az iskolát a fiatalabb testvérei” - nyilatkozta apja CNN-nek.

Most már csak azt szeretné, ha lánya holttestét visszaküldenék Kenyába. Ennek fedezésére indítottak egy adománygyűjtő oldalt, hogy 50 000 kanadai dollárt (körülbelül 16 millió forint) gyűjtsenek össze a temetés költségeinek fedezésére. Ez egyébként össze is gyűlt.(via CNN)