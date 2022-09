Eddig nem gondolta senki, hogy ez fontos, most több ezer forinttal megdobja a gázszámlát

Mint korábban írtuk, egyre többen kapják meg az első gáz- és villanyszámláikat, amelyekben már az augusztus 1., vagyis a rezsinövelés utáni fogyasztást is fizetni kell. És sokan eléggé elkenődve állapították meg, hogy hiába fogyasztottak viszonylag kevés gázt júliusban és augusztus elején, az augusztusi időszakra bizony már a versenypiaci áron számolta el nekik a gázt az MVM, ezzel megduplázva a gázszámlájukat.

Több olvasónk is írta nekünk, hogy elérték az MVM ügyfélszolgálatát, ahol azt mondták, hogy ez a súlyozási kulcs miatt lehet. Ez tehát egy elég fontos eleme az emberek gázszerződésének, amiről viszont sajnos nem tájékoztatták eddig a fogyasztókat. Az MVM korábban azt kommunikálta, hogy kétféleképpen számolja majd ki, kinek mennyi fogyasztás után kell piaci vagy valamennyire csökkentett piaci árat fizetnie a gázért. Aki átalánydíjat fizet, annak télen is, nyáron is az átlagos havi fogyasztásnak megfelelő 144 köbméter jár hatósági áron. Aki havonta diktál, annak a fogyasztási jelleggörbe alapján számolják: télen, amikor sokat fűtenek az emberek, sok gáz fogy, a 144 köbméteres fogyasztásnál többet, januárban akár 336 köbmétert is csökkentett áron számolnak el, nyáron viszont például csak 14 köbmétert. Aki ezen felül fogyaszt, annak piaci áron számolnak.

Csakhogy a beérkezett gázszámlák szerint ennél jóval kevesebb fogyasztásra is a piaci árat vetette ki az MVM. Több olvasónk is küldött 19-20 köbméteres fogyasztásról szóló számlákat, aminek csak a fele esett arra a periódusra, amikor már életbe lépett a csökkentett rezsicsökkentés, vagyis augusztus 1. után.

Az MVM székháza Fotó: Branstetter Sándor/MTI/MTVA

Itt jön be a súlyozási kulcs. Az MVM honlapján található tájékoztatás alapján a fogyasztási jelleggörbét befolyásolja az, hogy az adott fogyasztó szerződése szerint milyen felhasználási jelleggel fogyaszt gázt. Ez háromféle lehet:



lineáris – egyenletes, jellemzően főzési és/vagy vízmelegítési célú felhasználás

fűtési – szezonális, kizárólag fűtési célú felhasználás (nyáron nincs fogyasztás)

vegyes – szezonális, fűtési és főzési és/vagy vízmelegítési célú felhasználás (nyáron kismértékű egyenletes fogyasztás van)

Ez nem jelenti azt, hogy valaki, akinek elvileg fűtési felhasználási jellegre van gázszerződése, ne köthetne be egy fürdővizet is melegítő gázkazánt. Viszont akkor nyáron a fürdésre elhasznált gázt más szorzóval számolják. Legalábbis ezt a magyarázatot kapták azok az olvasóink, akik csodálkoztak, hogy kb. 10 köbméteres augusztusi fogyasztás után miért számláznak ki nekik csaknem ötször annyit, mint eddig.

Egyik olvasónk azt írta, az ő lakásában 5 évvel ezelőtt a Tigáz a fűtési jelleget állította be, azóta ez nem változott. De mindegy is volt, mert eddig, amíg mindenki mindenre hatósági áron kapta a gázt, konkrétan pár filléres különbséget jelentett a felhasználási jelleg alapú súlyozás. Most viszont már, legalábbis az MVM ügyfélszolgálatosok magyarázatai alapján, sokkal nagyobb szerepet kap.

Ehhez képest eddig ez nagyon kevés figyelmet kapott, mondhatni semmit. Az egyik olvasónknak egy ügyfélszolgálatos azt mondta, sajnálatos módon megfelelő idő hiányában elfelejtették a lakosság és a sajtó felé kommunikálni, hogy ez a súlyozási kulcs mennyire befolyásolja a rezsiszámlájukat.

Írtunk az MVM-nek és a Tigáznak, hogy mit érdemes tudni erről, eddig közöltek-e információkat a témában, és a jövőben tájékoztatják-e a lakosságot, illetve hogy át lehet-e állítani a felhasználási jelleget, hogy a jövőben senkit ne érjenek ilyen meglepetések. A Tigáztól azt a választ kaptuk, hogy a feltett kérdésekre ők nem, csak az MVM Next Zrt., mint egyetemes szolgáltató fog tudni válaszolni.