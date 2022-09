Sarah Palin, az alaszkai proto-Trump csúnyán elvesztett egy választást

Csaknem ötven év után először egy demokrata politikus nyerte meg azt a körzetet, ahol ezúttal az egykori alelnökjelölt, Sarah Palin indult a republikánusok színeiben. A Kongresszusba így a jupik származású Mary Peltola került be, ezzel ő lett az első nő is, aki azt a széket betölti. A választást azért kellett megtartani, mert meghalt a republikánus képviselő, Don Young, aki 1973 óta töltötte be a tisztséget.

Ebben a körzetben 2020-ban a republikánusok még tíz százalékponttal szereztek több szavazatot Donald Trumpnak, mint a demokraták Bidennek, most Palin mégis három százalékponttal Peltola mögött végzett, így nem sikerült visszatérnie a politikába.

Sarah Palin júliusban a kampánya során Anchorage-ban. Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

Sarah Palin 2006-tól Alaszka kormányzója volt három éven át, ám közben kalandozott egyet a nagypolitikában is. Ő volt az alelnökjelölt John Mccain szenátor mellett 2008-ban. Sokan Donald Trump előképeként tekintenek a most 58 éves nőre. Tevékenységéről talán a legjobban Steve Schmidt nyilatkozata árulkodik. Schmidt a 2008-as kampány egyik irányítója volt, aki öt évvel később bocsánatot kért, amiért „rászabadította a hülyéket” a Republikánus Pártra.



Az alaszkai időközi választást azért is tartották fontosnak, mert az Egyesült Államok a novemberi midterm választásokra készül, ahol eldőlhet a szenátus és a kongresszus további sorsa, és ezzel Joe Biden politikájának megítélése is, miközben a republikánus párt azon vívódik, hogy a trumpista vagy a visszafogott konzervatív vonalat tolja előtérbe.

(BBC)