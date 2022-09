Németh Balázs távozása a Híradótól olyan, mint amikor Messi elment a Barcelonától, vagy Ronaldo a Real Madridtól

Sírva búcsúztak Németh Balázstól a Híradó munkatársai – írja a Blikk. Az MTVA Híradójának vezető arca több mint 11 év után távozik a képernyőről, a lap információi szerint a közelgő budapesti atlétikai világbajnokság koordináló testületében dolgozik tovább. A Blikk úgy értesült, távozásának hátterében személyes konfliktus állt, „a hírigazgatóval, Németh Zsolttal voltak súrlódásai”.

Németh Balázs e-mailben búcsúzott kollégáitól, amelyben azt írta, „egy ideje vártam erre a pillanatra, láthattátok rajtam, sajnos, néha a nézők is”. „Az M1 volt az életem, saját gyermekemnek tekint(ett)em, tiszta szívvel, teljes erőbedobással dolgoztam” – tette hozzá.

A Blikknek „egy kolléga” felidézte a búcsú pillanatait: „Sokan szeretik őt a munkatársak közül, így az érzelmek is feltörtek, amikor köszöntöttük és megajándékoztuk. A lányok közül sokan el is sírták magukat, és Balázs is elérzékenyült. Felkészült, profi, tehetséges, és emberileg is makulátlan. Volt, aki azt mondta, olyan az ő távozása a közmédia Híradójától, mint amikor Cristiano Ronaldo elhagyta a Real Madrid vagy Lionel Messi a Barcelona futballcsapatát.”