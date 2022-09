Bosznia megverte a nagy esélyes Eb-címvédőt az exjugó kosárrangadón

Ünneplő bosnyákok Kölnben. Fotó: MARIUS BECKER/dpa Picture-Alliance via AFP

Megszületett a cseh–német–grúz–olasz rendezésű kosárlabda-Európa-bajnokság legnagyobb meglepetése, Bosznia-Hercegovina válogatottja vasárnap délután Kölnben, csoportmeccsen 97-93-ra legyőzte a torna esélyesének tartott címvédőt, Szlovéniát. Az exjugoszláv válogatottak között is csak „negyedik legjobbnak” tartott bosnyákok legeredményesebb játékosa a 33 éves, mindössze 180 centi magas, honosított amerikai John Roberson volt, 23 ponttal. (Robersont a 2011-es NBA-drafton nem választotta egy csapat sem, ezután Európába szerződött, és néhány ausztrál kiruccanással megszakítva több mint egy tucat klubnál játszott. 2014-ben például a paksi Atomerőmű SE irányítója volt, jelenleg Törökországban légiós.) Mint eddig mindhárom Eb-meccsen, most is remekül játszott a 23 éves Dzanan Musa (Hanga Ádám csapattársa a Real Madridban). A szlovénok legnagyobb sztárja, a világ egyik legjobbjának tartott Luka Doncic, a Dallas Mavericks játékosa viszont szokatlanul indiszponált volt, az első féidőben alig találta el a gyűrűt, összesen nyolc hárompontos-kísérletéből egy sem ment be, és végül 16 ponttal, 8 lepattanóval, 8 gólpasszal fejezte be a meccset.

Luka Doncic (a labdával) a bosnyák sztárcenter, Jusuf Nurkic (Portland Trailblazers) mellett próbálkozik. Fotó: MARIUS BECKER/dpa Picture-Alliance via AFP

Ez szinte bárkitől nagyon jó teljesítménynek számítana, de Doncic esetében vastagon átlag alatti, és a szlovén csapat nem is bírta el.

A szlovén és a bosnyák válogatott is egy csoportban van a magyar csapattal, mindkettőjüktől kis is kaptunk. A magyar válogatott ezekben a percekben kezd a szintén nagyon erős, több NBA-sztárral felálló franciák ellen. A csoportban már csak a házigazda német válogatott veretlen, miután legyőzte Boszniát, Litvániát és Franciaországot is.

A szeptember elsején kezdődött, 18-ig tartó FIBA Eurobasket 2022 alighanem minden idők legerősebb kontinenstornája. A 24 induló válogatottban összesen 34 NBA-játékos lép pályára, köztük a kétszeres (2021, 2022) MVP Nikola Jokic (Szerbia), a 2020-as NBA-szezon legjobbja és 2021-es bajnoka, Giannis Antetokounmpo (Görögország), illetve a már említett szlovén szupertehetség, Luka Doncic (Szlovénia). (fiba.basketball)