A TV2-nek 25 év sem volt elég, hogy megtanuljon élvezhető realityt készíteni

„Nagyon érzelmesnek gondolom magam, mélyebbre szoktam menni a hölgyekkel kapcsolatban” – mondta Ádám, aki vállalkozóként dolgozik és sebezhetőnek tartja magát, egyáltalán nem mellékesen pedig a pénzért érkezett a TV2 dating show-nak nevezett új műsorába, a Money or Love-ba.

A vasárnap bemutatott új társkereső reality műsorvezetését Demcsák Zsuzsa kapta meg, akinek munkája az első részben abból állt, hogy estélyi ruhában izzadva és mereven kérdezgette a társ- és pénzkeresésben résztvevő hat lányt és hat fiút, hogy mégis miért érkeztek ebbe az elképesztően rosszul bevilágított és semmi újdonságot nem adó showműsorba.

Pedig nagyon szeretett volna nagyot dobni a csatorna, legalábbis Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója a nyáron még azzal a szöveggel promózta ezt az egészet, hogy „ilyen nagyszabású, több hónapig tartó napi műsort tengerentúlról nem forgatott még senki kábelcsatornára.”

Ezzel valószínűleg lehetne vitatkozni, mert az elmúlt évtizedekben világszerte viszonylag sok csatorna forgatott heteken de akár hónapokon át társkereső realityket a „tengerentúlon”, de fogadjuk el, hogy az egyébként idén 25 éves TV2 szerint ez az ő egyedi és utánozhatatlan teljesítményük. Mondjuk ha tényleg hónapokig fog futni, az valóban példa nélküli, de ebben az esetben példa nélküli nézettségi mutatókra is számíthatnak, mert hónapokig senki nem nem akarja követni pár random ember vergődését a medenceparton, pláne nem úgy, hogy a műsort a TV2 már a második résztől száműzte a SuperTV2 névre hallgató alcsatornájára.

Fischer egyébként arról is beszélt a Tények felületén megjelent interjúban, hogy a műsort a Karib-tengeren vették fel, „úgyhogy elég látványos képsorokat láthatnak a Super TV2 nézői”. Ha látványos képsorok alatt azt értette, hogy a játékosok megszólalásai alatt a háttérben másodpercenként változó, villogó, mozgó és különböző színekben villódzó grafikákat láthatunk, körülbelül olyan stílusban, mint 2001-ben a magyar VIVA TV-n, akkor sajnos itt az ideje belátni, hogy emiatt felesleges volt a Karib-tengerre utaztani egy komplett stábot. Medencés házat Alsóörsön is lehet bérelni, és ott is elférnek az udvaron a reflektorok, amikkel kellőképpen előnytelenül lehet belevilágítani a játékosok arcába, hogy mindenki a lehető legrosszabbul nézzen ki a csillogó és ráncos bőrével. Persze a Netflix az elmúlt években nagyon magasra tette a lécet a Too Hot to Handle-lel, ami továbbra is a világ legtökéletesebb társkereső trashrealityje. Ebben mondjuk közrejátszik a műsor lényege, hogy úgy engednek össze egy rakás kanos fiatalt, hogy aztán pár óra elteltével közlik velük, hogy itt márpedig nem lehet szexelni, csókolózni de még saját magukhoz sem nyúlni, különben bukják a pénzt. Bár a THTH-nek és a TV2 Money or Love-jának minimálisan eltér az alapkoncepciója, lényegében mindkettő ugyanazt akarja adni:

egy medencés villában,

a tenger partján

kreténségeket beszélő bikinis és fürdőnadrágos fiatalokat,

akik aztán vagy szerelembe esnek vagy nem.

De míg a Netflixnél a fentiek kombinációja nemcsak nézhető, de kifejezetten vicces is lett, a TV2 új műsorát ugyanezekkel az elemekkel a legnagyobb jóindulattal sem lehet szórakoztatónak nevezni. Még úgy sem, hogy a TV2 előkotorta hozzá Éden/Aranypart Levit, a jászkarajenői focistát, aki több tíz évvel ezelőtt már szerepelt egy hasonló műsorban, a Viasat3 Éden Hotelében, az egyetlen magyar társkereső műsorban, ami kicsit is szórakoztató volt.

A Money or Love és a szereplők nem viccesek, és bár ezzel valószínűleg senkit sem lepek meg, de Demcsák sem vicces. Javíthatna a minőségen, ha hajlandó lenne a TV2-höz szerződni legalább egy olyan operatőr és mellé egy olyan világosító, akik tudják és látják, hogy egy közvetlenül a reflektor alatt izzadó ember sehogy sem fog előnyösen kinézni. De még ez sem fog segíteni azon, hogy a Money or Love műsoridejének egyik fele teljesen érdektelen és felesleges, a másik fele pedig rosszul megvilágított, pokoli minőségben rögzített és sok esetben motyogó, érthetetlen párbeszédből áll.

Nem kell hozzá 89 hosszan elnyújtott perc, hogy bemutassák egy reality szereplőinek debilségét és szándékait, ehhez bőven elég lenne 40 szép feszesre vágott perc is, ennyi időt simán rá lehet szánni mosogatás vagy hajtogatás közben arra, hogy végighallgassuk,

Ádám már érzi magában a „vonzást, de „ne értsd úgy, hogy kémiailag”;

esetleg hogy Angéla szerint Levinek „nagy vibe-ja van”, és hogy őt „tényleg feltöltik a faszik”;

hogy Zotya az egyébként félvér Angélának azt mondta: „Nem szeretem, hogy ha valaki fehér”;

illetve hogy Demcsákból is előfordult, hogy olyan mondatok szakadnak ki, mint az, hogy „az egyetemi végzettségedből azt gondolom, hogy neked nagyon fontos, hogy a férfi kiművelt legyen, de legalábbis iskolázott”.

Sajnos ennél többet egyszerűen nem lehet és nem is érdemes kiemelni a TV2 szerint nagyszabású dating showból. De ha valakit mindezek ellenére megmozgatott Demcsák Zsuzsa izzadt merevsége vagy Éden/Aranypart Levi jelenléte, az hétköznap esténként álljon neki keresgélni a tévécsatornák között, hátha megtalálja a Super TV2-t.