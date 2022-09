Az argentin rendőrség elfogta az alelnök támadójának egyik társát

Az argentin rendőrség vasárnap letartóztatta annak a férfinak a társát, aki közvetlen közelről fegyvert fogott Cristina Fernández de Kirchner alelnökre - jelentette az AFP argentin sajtóhírek alapján. Szeptember 1-jén Kirchner Buenos Aires-i rezidenciája előtt történt az incidens, amikor a támogatóit köszöntötte. A támadó egy Fernando Andre Sabag Montiel nevű férfi, aki a ravaszt ugyan meghúzta, de a fegyver nem sült el.

Egy férfi fegyvert fog az alelnökre Buenos Airesben 2022. szeptember 1-jén. Fotó: HANDOUT/AFP

A politikusnő ügyvédei szerint a támadó tervéről mások is tudtak: „Nem egyedül cselekedett, voltak a merényletet előkészítő akciók is. Kétségtelenül voltak mások is, akik tisztában voltak a helyzettel” - mondták, de nem árultak el ennél többet.



A most letartóztatott Brenda Uliarte videófelvételek tanúsága szerint találkozott a támadás napján Sabag Montiellel. A nő azt állítja, hogy több mint egy hónapja élt együtt a férfival, de a támadást megelőző 48 órában nem találkozott vele. A Telefe csatornának azt mondta a férfiról: „Az igazat megvallva, nem emlékszem, hogy bármilyen említést tett volna az alelnökről. Ő is a dollárra és a gazdaságra panaszkodott, mint mindenki más.

Cristina Fernandez de Kirchner ellen egyébként egy korrupciós per folyik. Azzal vádolják, hogy 2007 és 2015 között, amikor elnök volt, közpénzeket csalt el. Ha elítélik, az ügyészek akár 12 év börtönbüntetést és politikától való eltiltást is kérhetnek rá. Az ellene felhozott vádakat tagadja. (France24)