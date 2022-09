Kitiltották Oroszországból Ben Stillert és Sean Pennt

Sean Penn és Zelenszkij találkozója Kijevben 2022. június 28-án Fotó: STR/AFP

Oroszország újabb 25 amerikai állampolgárt tiltott ki, akik között ott van Ben Stiller és Sean Penn is. Mindkét színész járt már Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknél a háború kitörése óta. Stiller Kijevben hősömnek nevezte Zelenszkijt.



Ben Stiller és Zelenszkij 2022 június 20-án Kijevben Fotó: HANDOUT/AFP

A kitiltott amerikaiak között vannak szenátorok és elemzők is. Az oroszok indoklása szerint az amerikai kormány kitiltásaira válaszul állították össze a listát. Az Egyesült Államok és szövetségesei június végéig 30 milliárd dollár értékben fagysztottak be orosz vagyonokat. Augusztusban pedig az amerikai pénzügyminisztérium újabb Kreml közeli személyek vagyonát fagyasztotta be. KÖztük van a műtrágyát gyártó Phosagro PJSC tulajdonosa, Andrej Gurjev és Alina Kabajeva, egy Kreml-barát médiacsoport vezetője is. (Bloomberg)