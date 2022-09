Csütörtökön akkora kánikula jön, hogy a déli megyék lakóiról lerohad a hosszúnadrág

Szeptember második hetében folytatódik a nyár, sőt bele is zendít. Már szerdán remek idő lesz, néhol a harminc fokot is elérő vagy kicsit meghaladó csúcshőmérsékletekkel, hogy csütörtökön a déli részeken elérhesse a 33 fokot is.

Az igazi meleg déli széllel érkezik, ezért a további információk befogadása előtt játszd le a Forró szél című jugoszláv sorozat főcímdalát:

A fordulat ehhez képest elég hamar, csütörtök délutánra várható, ekkor nyugat felől előbb befelhősödik, majd este kipattannak a záporok, zivatarok, jégesővel és felhőszakadással megspékelve.

Pénteken 24-28 fok várható, immár esőzés nélkül, aztán a hétvégére záporokat jósolnak, de ez ne befolyásoljon senkit semmiben, mert ha túl komor az előrejelzés, az összes meteorológust együtt viszik majd az újra megnyitott Recskre.