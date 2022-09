„Az az ember, aki azt mondja neked, miután jól elpüfölt, hogy ő így szeret téged, annak valahol kezelésre van szüksége. Mert az nem komplett. És kérdezhetek valamit? Ki érzi azt, hogy arra született, hogy prostituált legyen? Hogy [kielégítse] vadidegen férfiaknak a gusztustalan, mocskos, perverz vágyait… de nem is kell perverznek lenni, csak azt, amit otthon nem kap meg. Ki született arra, hogy ezt a szolgálatot tegye meg nap mint nap?”

Ezt a kérdést egy büntetés-végrehajtási intézménybe látogató nő, Marcsi teszi fel hallgatósága számára. Néhány olyan fiatal lányt kérdez, akik hozzá hasonlóan nagyon rossz esélyekkel indultak neki az életnek, és akikből nekik minden szépet hazudó stricik csináltak prostituáltat. Van köztük, aki még csak tizenhat éves.

Renáta és Marcsi előadás közben.

Marcsi azért ment el a lányokhoz, hogy elmesélje nekik saját történetét, és arra biztassa őket, lépjenek ki az ördögi körből, fogadják el a felajánlott segítséget, és higgyenek abban, hogy képesek tenni azért, hogy az életük jobb legyen.

A látogatás egy nagyon erős jelenet Schwechtje Mihály Védelem alatt című dokumentumfilmjéből, melyben a Baptista Szeretetszolgálat munkatársa, Toszeczky Renáta, és három védett házban élő nő életének egy szakaszát követhetjük nyomon. A filmet 2018 és 2020 között forgatták egy meg nem nevezett, apró magyarországi településen, ahol bántalmazott, kihasznált, menekülő nők találtak menedéket a szolgálat munkájának köszönhetően. Mindhárom főszereplő emberkereskedelem áldozata volt korábban, de sorsuk nemcsak ebben hasonlít egymáshoz.

Ahogy Renáta a film elején elmondja, ő főleg szexuális kizsákmányolás áldozataival dolgozik védett házakban. A prostituáltként dolgozó nők között nem találkozott még olyannal, aki saját akaratából választotta a szexmunkát. Többségük mögött rendszerint a stricijük állt, aki szép szavakkal csábította el kiszolgáltatott áldozatát, később pedig verbális bántalmazással, veréssel kényszerítette arra, hogy idegen férfiak vágyait szolgálja ki.

„Nyilván sosem találkoztatok még olyan 11-12 éves kislánnyal, aki azt mondta, hogy én bizony ha nagy leszek, prostituált szeretnék lenni”

- magyarázza orvostanhallgatóknak.

A védett házakba menekített nők nagy része olyan környezetből érkezik, ahol szexuális abúzus áldozatává vált, általában valamelyik rokonuk, közeli hozzátartozójuk használta ki őket már egészen kiskoruktól fogva. Családi, kapcsolati erőszak áldozatai, sokan azt is végignézték, ahogy szüleik bántalmazzák egymást. A nők többsége torz képet kapott a szexualitásról, hozzáállásuk a nemiséghez nem egészséges.

A három nő közül, akiknek két évét végigkíséri a film, ketten szinte gyerekek, mentálisan mindenképpen. Minden szavukból, tehetetlenségükből és alázatosságukból süt, hogy nem egészséges családi környezetből jönnek, és hogy a legkisebb nehézséget se tudják vagy merik egyedül megoldani. Mindkettő esetében egyetlen dolog végtelenül természetes csupán: a gyerekeik iránt érzett szeretetük.

A film első kétharmadában látjuk, hogyan próbálnak Renáta segítségével normális környezetet teremteni maguk és gyerekeik számára, és látjuk azt is, milyen kis feladatok is milyen nagy nehézséget jelentenek számukra. Renáta rutinos, dörzsölt nő, nem a babusgatós típus, de nyilván hivatása a legfontosabb számára, ha nem így lenne, miért is akarna olyan munkát végezni, ahol minden előre megtett lépés után következik kettő hátra.

Egészen a film utolsó harmadáig nem tudjuk, pontosan mi történt velük, hogyan és miért kerültek a védett házba, hogy végül aztán lassan kirajzolódjon, mennyire reménytelen helyzetből indultak, és milyen hosszú út áll még előttük. A harmadik főhős, Marcsi végig kilóg kicsit a sorból: ő az a típusú áldozat, aki már nem húzódik a sarokba remegve, hanem aki mindig megpróbál kiállni magáért. Vezető típus, van benne lendület, de a benne kavargó rengeteg düh rendre újra bajba sodorja, és kudarcot szenved olyan helyzetekben is, amikből simán nyertesen jöhetne ki.

A mély gyomrost a film végére tartogatja a rendező: Marcsi elmondja a történetét, onnan kezdve, hogy megszületett, amikor azonnal el is dőlt, milyen esélyekkel vág neki az életnek. Marcsi sztorija nagyon erős, nagyon nehéz is elképzelni, hogyan lehet ilyen élettel a háta mögött egyáltalán akarni még jobban lenni.

A Védelem alatt 2020 novemberében a Verzió dokumentumfilm Fesztivál legjobb magyar alkotása lett, de a koronavírus-járvány miatt mozis bemutatóját csak most tartják.

A film szeptember nyolcadikától látható az Art Mozikban.