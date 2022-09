Több százmillió dolláros kártérítést fizet az e-cigiket gyerekeknek reklámozó cég

Az e-cigiket gyártó amerikai Juul 438,5 millió dollárt fizet három amerikai államnak, amiért fiatalkorúakat célzó hirdetésekkel reklámozta termékeit. A cég azt is bejelentette, hogy a jövőben nem fogja 35 évesnél fiatalabbaknak reklámozni a termékeit.

A Juult Texas, Oregon és Connecticut államok perelték be, miután éveken át vizsgálták a cég hirdetési stratégiáját. A Juult korábban már több másik állam, városi önkormányzat és tankerület is perbe fogta, miután a termékei elképesztő népszerűségre tettek szert a kiskamaszok körében. A cég pedig rá is játszott erre: óriásplakátjain tininek kinéző modellek szívták az e-cigit, reklámkampányaiban rajzfilmkarakterek szerepeltek, a korábbi periratok szerint pedig a cég olyan, kifejezetten gyerekeknek szóló csatornákon vásárolt reklámspotokat, mint a Cartoon Network vagy a Nickelodeon. A Juul máshogy is bátorította, vagy legalábbis nem gátolta a fiatalok dohányzását, például iskolai címekre is kiszállította az online megrendeléseket. A magyar iskolákat az Elf Bar nevű e-cigik tarolták le a Juulhoz hasonlóan, erről itt írtunk részletesebben.

Fotó: MARIO TAMA/Getty Images via AFP