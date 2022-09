Mészáros Lőrinc közpénzmilliárdokból felújított szállodái napelemmel csökkentik a rezsit, a riválisok teljes csődtől tartanak

Elvileg a drasztikusan emelkedő rezsiárak mindenkit érinteni fognak a turizmusban, de lesznek, akik könnyebben, és olyanok is, akik nehezebben fogják átvészelni ezt az időszakot. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke szerint a rezsiköltségek elszabadulása a covidnál is jobban megviseli a turizmust és a vendéglátást: van szálloda, amelynek áramköltsége tízszeresére, a gázköltsége nyolcszorosára ugrott.

Nem aggódik ennyire a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest szállodalánc. „A kisebb részben a Kisfaludy-program támogatásával, nagyobb részben önerőből megvalósuló szállodafejlesztési programunk során kiemelt hangsúlyt fektetünk az energiatakarékos megoldásokra (épületfelügyeleti rendszerek, korszerű szigetelőanyagok), ezzel is csökkentve a jövőbeni energiafelhasználást. Az eddig átadott Hunguest Panoráma, Hunguest BÁL Resort és Hunguest Bük mind korszerű energetikai rendszerekkel rendelkezik” – válaszolta lapunknak a lánc.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által koordinált Kisfaludy-pályázat segítségével vissza nem térítendő milliárdokat osztott ki az Orbán-kormány magáncégeknek szállodaépítésre és -felújításra. A legnagyobb nyertes az Opus Global Nyrt.-n keresztül Mészáros Lőrinc felcsúti üzletember érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels Zrt., amely 14 vidéki szállodát összesen 17,7 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatásból újíthat fel. Például a Balatonalmádiban található és június 1-jén teljes körű felújítást követően újra kinyitó Hunguest BÁL Resortba 1,4 milliárd forint közpénz épült be, ami az összköltség 35 százaléka.

Mészáros Lőrinc zakó nélkül látható Fotó: Németh Dániel/444

Persze Mészáros Lőrinc szállodái sem pazarolnak: mivel a lánc nagy kapacitású, 150-200 szobás, kiterjedt wellnessrészlegekkel rendelkező hoteleket üzemeltet, az épületek jelentős energiafelhasználással bírnak. „Hatékonyabb épületüzemeltetési eljárásokat vezettünk be, két szállodánkra telepítettünk napelemet az első félévben, és nagyszabású izzócsereprogramot indítottunk, korszerű LED izzókkal szereljük fel az általunk üzemeltetett fürdőket, ezzel is csökkentve az épületek áramigényét” – írta lapunknak a Hunguest. A nehéz gazdasági környezet ellenére mindent megtesznek azért, hogy az üzemeléssel kapcsolatos esetleges változásokból a lehető legkevesebbet érzékeljenek vendégeik.

A másik nagy hazai – angol tulajdonosi hátterű – szállodaláncnál, a Danubiusnál kicsit borúsabban látják a jövőt. „Ha a jelenlegi, a két évvel ezelőttihez képest mintegy 15-szörös gáz- és elektromosáram-árakkal kell nekimenni a fűtési szezonnak, akkor nincs az a beruházás vagy intézkedés, ami ezt kompenzálni tudná. Ez egyszerűen kigazdálkodhatatlan. Az energiaárak további emelkedése pedig akár a működésünket is ellehetetlenítheti” – mondta a 444-nek Kovács Balázs vezérigazgató.

Szerinte tovább nehezíti a helyzetet, hogy az inflációs hatás miatt eleve csökkenő kereslettel számolnak, hiszen a vendégeiket is hasonló terhek sújtják. Ahhoz azonban, hogy a szektor elkerülje a tömeges szállodabezárásokat, támogatások híján úgy látja, az egyetlen kiút az árak emelése lehet. Nagy különbség a két szállodalánc között, hogy a Danubius nem kapott vissza nem térítendő állami milliárdokat a Kisfaludy-pályázatból.

A kisebb panziók is bajban vannak. „Sajnálattal értesítünk Benneteket, hogy konditermünk mellett a wellnessrészleget és panziónk egy részét is be kell zárnunk október 1-jével. Jelen gazdasági körülmények és elsősorban a brutálisan emelkedő energiaárak kényszerítenek bennünket ezen döntések meghozatalára. Nagyon bízunk benne, hogy tavasszal más helyzet áll elő, és újra teljes gőzzel üzemelünk majd” – ezt a veszprémi Völgyikút Ház közölte a vendégeivel. A panzió mögött amúgy a közel milliárdos forgalmú Kazamata-Bau Építőipari Kft. áll.

Az éttermek, kávézók, pizzériák, kocsmák tulajdonosai és üzletvezetői, akikkel beszéltünk, teljesen elszabadult árakról, fenntarthatatlan költségekről, felbontott vagy újra nem kötött gázszerződésekről és teljes kilátástalanságról számoltak be. Erről itt írtunk bővebben.