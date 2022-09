Az HBO magyar gyártású realityjében a szereplők megépítenek egy hidat

Hónapok óta lehet tudni, hogy Rubin Kristóf gyártócége készíti az HBO Max első magyar gyártású non-scripted(!) realityjét, amiről soha senki semmit sem mondott, még a címét is titkolták, de most végre az is kiderült, hogy mi lesz a lényege: a szereplők közösen építenek fel egy több száz méteres hidat. És ennyi. Kicsit bővebben pedig annyi, hogy A híd (The Bridge) nevű non-scripted(!) realityben a játékosok egy a romániai Bélesi tavon általuk megépített 250 méteres híd segítségével juthatnak el a 30 millió forintos fődíjhoz.

Závorszky Anna producer a Média1-nek úgy fogalmazott: „A csatornánkon megtalálható tartalmak a minőségi szórakoztatás élményét nyújtják, ennek megfelelően kerestünk olyan reality műsort, mely egyszerre hat az érzelmekre és a felmerülő morális dilemmáival elgondolkodtat.” Rubin Kristóf pedig azt mondta, „semmi hasonló nem volt még a magyar piacon”.

A műsorvezető egyébként Magyarósi Csaba lesz, akinek „nagyon tetszett a műsor üzenete”, mármint az, hogy „a szereplőknek össze kell fogniuk és közösen kell alkotni, megépíteni valamit a semmiből”. Magyarósi szerint ez „2022-ben, Magyarországon különösen fontos, és a műsor nézése közben talán mindannyian tanulhatunk valamit az együttműködés erejéről”.

Az HBO Max felületéről egyébként nemrég több sorozat is nyom nélkül eltűnt, pénzügyi döntés áldozata lett például A besúgó, illetve az Aranyélet 3. évada. Az HBO Max Magyarország sajtókapcsolati munkatársa, Pinczés-Pressing Ádám akkor azt mondta, nem a magyar vagy a regionális vezetés határozott így, hanem az amerikai központban hozták meg a döntést.