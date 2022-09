Egy kormánytag sem megy el az Európai Parlamentbe, ahol ismét a magyar jogállamiságról vitáznak

Szerdán ismét a magyar jogállamiság lesz a téma az Európai Parlamentben, 2014 és 2018 után ugyanis újabb EP-képviselő készített hosszú jelentést a témában. Rui Tavares és Judith Sargentini után most Gwendoline Delbos-Corfield francia zöldpárti képviselő készített 37 oldalas jelentést a magyar jogállamiság helyzetéről, amelyben olyan megállapításokat tesz, mint hogy „a magyar kormány [...] szándékos és szisztematikus erőfeszítései miatt” romlott tovább a demokrácia és az alapvető jogok helyzete Magyarországon, ami már nem is tekinthető teljes demokráciának. Az állásfoglalás-tervezetről szerdán vitázik, csütörtökön pedig szavaz a parlament. Viszont mint azt a Magyar Hang megtudta,

a magyar kormány semmilyen formában nem képviselteti magát ezen a vitán.

Gwendoline Delbos-Corfield. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Ez azért is érdekes, mert 2013-ban és 2018-ban Orbán Viktor személyesen is részt vett a magyar demokrácia és jogállam helyzetét értékelő vitákon. A kormány még arra se válaszolt, hogy egyáltalán küld-e valakit a vitára, a Magyar Hang az EP Médiaszolgálatától kapott csak választ az ügyben. A kormány nem is fűzött semmilyen kommentárt a "Gwendoline-jelentéshez", amely szerint Magyarországon rendszerszintű veszély fenyegeti az uniós értékeket.

Egyedül Hidvéghi Balázs fideszes EP-képviselő írt egy pár soros különvéleményt pár másik jobboldali képviselővel együtt, amelyben viszont a jelentés egy konkrét megállapítására sem reagál. A különvélemény szerint a Gwnedoline-jelentés "a föderalista európai politikai pártok újabb kísérlete arra, hogy ideológiai okokból támadják Magyarországot és kereszténydemokrata, konzervatív kormányát.”