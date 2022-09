Hatan meghaltak, öt embert még keresnek, miután elsüllyedt egy menekülthajó a török partoknál

Libanonból szállított menekülteket Olaszországba az a hajó, ami Törökország délnyugati partjainál elsüllyedt– írja az Aljazeera.

A török parti őrség közleménye szerint kedden hetvenhárom menekültet mentettek ki az elsüllyedt hajóról. Öt embert még keresnek, egy nő, három gyerek és két csecsemő meghalt. Az áldozatok nemzetiségét nem hozták nyilvánosságra.

Fotó: SAMEER AL-DOUMY/AFP

A menekültek eredetileg szombaton indultak Libanonból, de megálltak tankolni a görögországi Rodosz partjainál. A török partiőrség szerint a segélyhívás egy görög kollégájukhoz érkezett, aki - miután mentőcsónakokba szállította a menekülteket - török felségvizek közelében magukra hagyta őket.

A török kormány többször is megvádolta a görögöket azzal, hogy a menekülteket török felségterületre taszítják vissza a Földközi-tengeren, a görög kormány pedig rendszeresen tagadja a vádakat. Így történt ez most is - annak ellenére, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) nemrég egy 129 oldalas jelentésben részletezte, hogyan vett részt a görög parti őrség és a Frontex nevű uniós határvédelmi ügynökség a menedékkérők illegális visszatoloncolásában.