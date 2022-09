Trump szerint is jön a vihar, már nyíltan osztja a QAnon összeesküvés-elméleteket

Amíg a Facebook és a Twitter is tiltja a QAnon összeesküvéseket terjesztő tartalmakat, Trump bosszú-Twitterén valósággal szárnyalnak a globális sátánista-pedofil elitről szóló elméletek. És ezt már Trump sem tagadja.

Az nem új, hogy a Truth Social melegágya a hamis híreknek, és Trump maga is rendszeresen terjeszt megalapozatlan állításokat a platformon. A NewsGuard felmérése augusztusban már 88 QAnon összeesküvés-elméletet terjesztő felhasználót is azonosított Trump közösségi oldalán, akik egyenként több mint 10 000 követővel rendelkeztek. Harminc fiók tartalmát, összesen 65 alkalommal maga Trump is továbbosztotta.

A QAnon-hívek egy olyan hálózat létezését feltételezik, amelynek amerikai demokrata politikusok és hollywoodi színészek is tagjai, és ahol kiskorúak szexuális kihasználása, ember- és szervkereskedelem zajlik. Trumpnak egyébként nagyon is jól jön a QAnon: az elméletek terjesztői közül sokan úgy vélik, hogy a volt elnök

az egyetlen, aki képes őket megvédeni ezzel a világuralomra törő globális elittel szemben.

A Vice számolt be róla, hogy az ex-elnök hétfő este minden eddiginél nyilvánvalóbb QAnon-támogató tartalmat osztott tovább a saját Truth Social profilján. Egy képet, amelyen egy "Q" betűs kitűzőt visel, alatta a "Jön a vihar" és a "WWG1WGA” (Where we go one, we go all) mondatokkal. A QAnon világban a „vihar” az a pillanat, amikor Trump végre lerántja a leplet a titkos mélyállamról. A bejegyzést eredetileg a „Patriots in Control” nevű fiók osztotta meg.



A Vice egy Telegram csatornára hivatkozva azt írja, bizonyos QAnonos körök szerint nem véletlen, hogy Trump éppen II. Erzsébet királynő halála után pár nappal tette közzé a fotót: ez már AZ volt.