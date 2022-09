Von der Leyen: Bátrabb unióra van szükség, maradnak a szankciók

Kék-sárga ruhában, ukrán nemzeti színű szalagot viselve mondta el harmadik évértékelő beszédét Ursula von der Leyen Strasbourgban. Az Európai Bizottság elnöke Olena Zelenszka, az ukrán elnök feleségének társaságában érkezett az Európai Parlamentbe. Zelenszka volt a beszéd díszvendége, hatalmas tapssal köszöntötték a jelenlévők. Von der Leyen azt mondta, Olena Zelenszka az egész ukrán nemzetnek bátorságot adott.

A bizottság elnöke szerint nemcsak Ukrajna, de egész Európa számára nagyon sok múlik azon, mi történik Ukrajnában. Mint mondta, ez nem csak Oroszország háborúja Ukrajna ellen, ez háború az energiabiztonság ellen, háború az európai értékek és Európa jövője ellen. A háború egyben Európa tesztje is, mert a tagállamok közötti összes megosztottságot kihasználják majd, hogy kikezdjék az unió egységét.

Az orosz bombák az elnök szerint a demokráciára és jogállamiságra épülő, stabilitást és gazdasági prosperitást garantáló nemzetközi rendszert vették célba, azzal a feltett szándékkal, hogy szétverjék azt. Európa Von der Leyen szerint a valaha volt legkomolyabb szankciókkal állt ki Ukrajna mellett, amelyek megtépázták az orosz ipart, vagyis a szankcióknak van hatása.

Megerősítette, hogy a szankciók maradnak, mert most elszántságra, nem engedményekre, békítésre van szükség. Az Európai Bizottság elnöke a múlt héten bejelentett terveiről is beszélt, miszerint adót kell kivetni az energiacégek extraprofitjára. A profit jó dolog - mondta -, az viszont nem helyes, hogy a háború rendkívüli profithoz segít egyes cégeket, miközben európaiak milliói szorulnak segítségre. Ezeket a nyereségeket meg kell osztani és eljuttatni azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.

Az elnök szerint az európai árampiac jelentős átalakítására is szükség van, mert az, mint az elmúlt időszakban kiderült, nem látja már el jól a feladatát. A fogyasztóknak ki kellene tudniuk élvezni az olcsó megújuló energia előnyeit, ezért el kell választani az áram árát a földgáz árától.

Az elnök más, fontos reformokról is beszélt. Mint mondta, az EU közös erővel sikeresen vészelte át a koronavírus-járvány okozta gazdasági válságot, sosem látott gyorsasággal sikerült kilábalni a második világháború óta látott legnagyobb krízisből. Viszont az államadósság jelentősen növekedett, miközben mindenki rájött, milyen fontosak a stratégiai beruházások a digitális és fenntartható jövő érdekében. Ezért októberben a bizottság új fiskális keretrendszerre tesz majd javaslatot, amely teret enged az ilyen stratégiai beruházásoknak, de garantálja, hogy ne szálljon el az adósság és a hiány, és amely számonkérhetővé teszi, hogy a tagállamok végre is hajtották a vállalt beruházásokat.

Von der Leyen szerint a demokráciát ért kihívások, az autoriter államok megerősödésének idején újra kell gondolni az unió külpolitikáját. Mindennél fontosabb, hogy az EU megerősítse és elmélyítse a viszonyát az unión kívüli európai demokráciákkal, azokkal az országokkal, amelyek már elindultak az uniós tagság felé.

Nyugat-balkán, Ukrajna, Moldova és Georgia, ti a családunk, az uniónk részei vagytok, nélkületek az unió nem lehet teljes - üzente a pódiumról az EB elnöke. Ahhoz viszont, hogy hitelesen buzdíthassa ezeket az országokat a demokrácia erősítésére, az unión belül is meg kell védeni a demokráciát, a jogállamiságot és ki kell íratni a korrupciót - mondta Von der Leyen, kijelentését pedig tapsvihar fogadta. Kijelentette, hogy a jogállamiság védelme az általa vezetett bizottság legfontosabb feladata, ezért ragaszkodni fog a bíróságok függetlenségéhez, ahhoz, hogy az unió költségvetésének forrásait feltételekhez kell kötni, és hogy a korrupció minden formájával föl kell venni a harcot.

Mint mondta, a korrupciónak sok arca lehet: ilyen az, amikor külföldi ügynökök próbálják befolyásolni az EU kormányait, vagy az, ha gyanús cégek vagy alapítványok élnek vissza a közpénzzel. Ezért a bizottság új törvényjavaslatot fog benyújtani a korrupció elleni harc elősegítésére, ami tágabban értelmezi az illicit haszonszerzést és a hatalommal való visszaélést.