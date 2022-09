Schobert Norbi elmagyarázta a követőinek, hogy az energiaválságért Brüsszelt kell hibáztatni, nem Orbán Viktort

Vezetés közben az Instagramon osztotta meg a gondolatait Schobert Norbert az energiaválságról.

Onnan indít, hogy mindenki láthatja, aki bemegy a plázába, hogy nem mennek a légkondik, nem mennek a mozgólépcsők, a liftek közül is csak az egyik működik, világmárka cipőboltok, ruhaboltok be vannak zárva, ahogy a belvárosban a legmenőbb éttermek is.

Majd áttér a magas rezsiszámlákra, amiért mindenki nekifeszül a kormánynak és a miniszterelnöknek, de ő ezt nem fogja megtenni.

„Nem vagyok a barátja, sőt, még a kegyeltje sem vagyok, egyszerűen dolgozom velük és másokkal is az egészségért” - mondja Schobert éppen aznap, amikor a Direkt 36-on megjelent egy cikk Orbán Viktor testvére és a Schobert közötti üzleti kapcsolatról.

Schobert azt is megválaszolja, hogy kit kell okolni a kormány helyette:

„Ki tehet erről? Nem a kormány, higgyétek el! Az unió tehet erről, Brüsszelben vannak a felelősök. És ezt a videót önszántamból mondom, és nem megbízásból.”



Szerinte az EU nemhogy lábon lőtte magát, megidézve egy klasszikust, hanem amputálta mindkét lábát, és a vérző sebet sem kötötte el. Gyorsan leszögezi azt is, hogy nemcsak nem orbánista, de putyinista sem (fú, dehogy), de szerinte az EU-nak nem lett volna szabad kivetni szankciókat Oroszországgal szemben. (Schobert támogatta az ukrán menekülteket, de azt mondja, hogy most már „nincs kedve beleszólni a háborújukba”, az ukrán-orosz magánügy.)

Egy megoldás van: az Unió vezetőinek tükör elé kéne állni reggel. Csak az orrukig látnak, nem látnak tovább, sajnos. Ezekért a döntésekért felelni kell majd a nép előtt. A nép előtt, aki utcára fog kerülni, meg fog fagyni télen, éhen fog halni, és nem fogja ezt kibírni a társadalom tavaszig.

Schobert ezért kiáll a kormány politikája mellett, mert az Unió most „a magyar és más népek faszával veri a csalánt”.

Mint mondja, hisz abban, hogy az Unió vezetői „egy kurva reggel észhez fognak térni, és kiszállunk ebből az amerikai-orosz háborúból, mert semmi közünk nincsen hozzá. Se az olaszoknak, se a franciáknak, de az osztrákoknak, se a magyaroknak nincs semmi köze hozzá. Én nem adom még föl, túléltem nehezebb időszakokat is, úgyhogy ezt is túl fogom élni.”

Üzent Amerikának is, felemlegetve a történelmet, hogy összeveszés helyett miért kell kibékülni az oroszokkal, nyilván feledve azt, hogy megszálltak egy szuverén országot. Szerinte akik eddig beleálltak az oroszokba (a vikingektől Napóleonon át Hitlerig), azok végül mind alulmaradtak, szerinte az Amerikai Egyesül Államok is erre a sorsra fog jutni. (A felsorolásból valahogy kimarad a hidegháború végén összeomló Szovjetunió.) (24.hu)