Annyian akarják látni a királynő koporsóját, hogy pár órára szüneteltetik a sorbanállást

Ez nem azt jelenti, hogy azoknak, akik már fél napja állnak sorba, most haza kell menniük, hanem hogy a következő legalább hat órában új emberek nem állhatnak már be a sorba. Legalábbis ezt jelentette be a kormány Twitteren.

Fotó: MACIEK MUSIALEK/NurPhoto via AFP

A BBC tudósítása szerint a sor délelőtt több mint 8 kilométeres volt, akkor azt írták, hogy a várakozási idő körülbelül 14 órás.