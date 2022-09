A Hat hét nyerte a miskolci Cinefest nagydíját

Irtó hangulatos filmfesztivál a Cinefest, ha még nem voltál, próbáld ki jövőre, addig is itt vannak a frissen átadott idei díjaik:

Pressburger Imre díj – A fesztivál fődíja a legjobb filmnek: Porrá leszünk (Return to Dust / Yin ru chen yan), r.: Ruijun Li

Zukor Adolf díj – A fesztivál Nagydíja: Hat hét, r.: Szakonyi Noémi Veronika

A legjobb rövidfilm díja: Zárt ajtók mögött (Toutes les nuits / Behind Closed Doors), r.: Latifa Said

Dargay Attila díj – A magyar animáció ifjú tehetsége: Horesnyi Máté

CineNeWave díj: Nyugvó köd, r.: Fábián Nikoletta

CineDocs díj: Akik lehettünk volna (Wer wir gewesen sein werden / Who We Will Have Been), r.: Erec Brehmer, Angelina Zeidler

A CICAE (Art Mozik Nemzetközi Szövetsége) zsűri díja: Közel (Close), r.: Lukas Dhont

A FIPRESCI (Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége) zsűri díja a legjobb nemzetközi filmnek: Porrá leszünk (Return to Dust / Yin ru chen yan), r.: Ruijun Li

A FIPRESCI (Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége) zsűri díja a legjobb magyar filmnek: Aki legyőzte az időt – Keleti Ágnes, r.: Oláh Kata

A Nemzetközi Ökumenikus Zsűri díja: A barlang (Il Buco / The Hole) r.: Michelangelo Frammartino

Közönségdíj: Nyugati nyaralás, r.: Tiszeker Dániel, Lévai Balázs

Életműdíj: Molnár Piroska (a megnyitó ünnepségen átadott díj)

Életműdíj: Rófusz Ferenc (a záró ünnepségen átadott díj)