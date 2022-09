Kapus létére kőkemény fejest engedett el Manuel Neuer, az augsburgi Gikiewicz gigantikus bravúrral védte

Meglepetésre 1-0-ra legyőzte az esélytelennek tartott Augsburg a Bundesliga-topfavorit Bayern Münchent a szombati bajnoki fordulóban. A meccs 95. percében is volt lehetőségük a bajoroknak az egyenlítésre, egy szögletnél a válogatott kapus, Manuel Neuer is előrement, el is tudta fejelni a labdát, ráadásul kőkeményen. Egyenlítés nem lett belőle, az augsburgi kolléga, Rafal Gikiewicz ugyanis gigantikus bravúrral védett, íme: