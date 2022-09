Energiatakarékossági felelőst neveznek ki a Csák Jánoshoz tartozó intézményeknél

A kormány korábban 25 százalékos energiamegtakarítási célt ír elő az állami szerveknek és gazdasági társaságoknak. Hogy teljesíteni tudják a tervet a Kulturális és Innovációs Minisztérium felügyelete alá tartozó minden költségvetési szervnek legkésőbb szeptember 22-ig intézményre vonatkozóan egy energiamegtakarítási intézkedési tervet kell előkészítenie. Csák János minisztériumához tartoznak a múzeumok és a felsőoktatási intézmények nagy része is, ezeken kívül még például a Magyar Állami Operaház és a Budapesti Operettszínház is.

