Nürnberg-szerű tárgyalást követelhet Zelenszkij az ENSZ-közgyűlésen

Az ENSZ-közgyűlés múlt pénteken megszavazta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök előre felvett beszédben felszólalhat az ENSZ-közgyűlésen. Zelenszkij feltehetően szeptember 21-én délután mondja el beszédét. A Politico értesülései szerint az ukrán kormány az eseményt felhasználhatja arra, hogy egy nürnbergi típusú pert javasoljon az orosz csapatok által elkövetett háborús bűnök kivizsgálására.

Szeptember 16-án derült ki például, hogy a nemrég visszafoglalt Izjum északkeleti részén 440 holttestet találtak egy tömegsírban. Ezt gyorsan elítélték a világ vezetői, Antony Blinken amerikai külügyminiszter szerint ez bizonyíték arra, hogy Oroszország háborús bűnöket követett el. De annak ellenére, hogy széles körben bírálják Oroszország ukrajnai lépéseit, nem világos, hogy a nemzetközi közösség hogyan tervezi Moszkvát felelősségre vonni a háborús bűnökért.

Egy exhumált áldozat maradványait vizsgálja egy bűnügyi technikus az izjumi erdőben. Fotó: SERGEY BOBOK/AFP

Ukrajna már maga is megkezdte a háborús bűnök kivizsgálását, és a Bucsában összegyűjtött bizonyítékok alapján pert is tartott. Különböző ügynökségek és civil szervezetek is dokumentálnak háborús bűnöket az országban, míg a Nyugat bevezette a mobil csapatok rendszerét, amelyek ukrán nyomozókkal dolgoznak együtt.