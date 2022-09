Soha többé nem lehet nyállal fényesíteni a krikettlabdákat

A Nemzetközi Krikett Tanács végleg betiltotta, hogy nyállal tisztítsák és fényesítsék a játékosok a labdákat. A krikettezők korábban nyállal – vagy izzadsággal – fényesítették a labda egyik oldalát, hogy az a megfelelő módon repüljön.

Az ideiglenes tilalmat még 2020 májusában vezették be a koronavírus-járvány miatt, igaz közben a nyál helyett izzadságot továbbra is lehetett használni. És a BBC hírében szó sincs arról, hogy a nyállal együtt most azt is betiltották volna. (BBC)