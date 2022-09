Bár Gulyás Gergely szerint túl vagyunk a járványon, a számok éppen emelkednek

Gulyás Gergely a szombati kormányinfón ugyan bejelentette, hogy már túl vagyunk a koronavírus-járványon, de amíg a szupertitkolózó operatív törzs legalább hetente jelent adatokat, addig mi is közöljük azokat. És ezek éppen felfelé mennek.

Az új fertőzöttek száma második hete nő (12 307 most, 10 300 volt két hete).

A kórházban kezelt covidosok száma is magasabb (923), mint egy hete volt (831).

A nagyobb hullámokhoz képest ezek a számok még alacsonyan vannak, bár a korábbi szeptemberi mutatókat meghaladják.

Lélegeztetőgépen is többen vannak (14), mint egy hete (10). De itt is alacsony azért ez a szám.

Az áldozatok száma is több (48), mint egy hete volt (42).

Az összes mutató emelkedik tehát, egyet leszámítva: az aktív fertőzöttekét. Az operatív törzs csak ezt említi meg a jelentésben, a többi adatról nem vesz tudomást.

Amióta itthon az állami tesztelés minimálissá vált, a fertőzöttek pedig vagy tesztelnek otthon vagy nem, és ha pozitívak, arról vagy értesítik a háziorvosukat, vagy nem, nehéz megmondani, hogyan is áll a járványhelyzet.

Nézzünk át inkább Ausztriába, hogy látszik-e ott bármi. Júliusban volt csúcson a nyári hullám, van emelkedés most is, sokkal több a fertőzött, mint tavaly ilyenkor, de egyelőre messze elmarad a tavaszitól.

A halálozási statisztika nálunk is, ott is alacsony.

Az operatív törzs azt is írja, hogy már felvehető a megerősítő oltás az új típusú, omikron elleni Pfizer-vakcinával is. Az oltóanyag egyadagos, és kizárólag emlékeztető oltásra kapott uniós engedélyt. A megerősítő oltás a pénteki oltási napokon időpontfoglalás nélkül is felvehető.