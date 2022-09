Nem hitte el, hogy az angol királynő meghalt, be akart nézni a koporsóba, letartóztatták

II. Erzsébet halála sokakból sokféle reakciót hozott. Volt, akiket elgondolkodtatott az idő múlásán és a birodalmak felemelkedésén és összetöppedésén, volt, akik egyszerűen gyászolták a brit nemzet nagymamáját, és volt olyan is, akiből a legfurább összeesküvés-elméleteket hívta elő és furcsa tettekre és kijelentésekre kéztette. Ilyen volt például az a férfi, akit a királynő koporsójánál tartóztattak le múlt pénteken.

A 28 éves Muhammad Khan egy volt abból a 250 ezer emberből, akik órákat álltak sorba, hogy leróhassák a tiszteletüket II. Erzsébet koporsójánál. Khan viszont, amikor odaért, kiállt a sorból, odalépett a koporsóhoz és két kézzel megragadta a ráterített zászlót. Mielőtt lehúzhatta volna, letartóztatták. Az ügye most került bíróság elé.