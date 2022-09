Késnek a céges autóflották? Az autóbérlés nem csak átmeneti megoldást jelenthet

Éppen, hogy kilábalt a turizmus és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások köre a pandémia okozta visszaesésből, az ország közvetlen szomszédságában háborús helyzet alakult ki. Ez természetesen nem fokozta a beutazási kedvet sem a szabadidős-, sem az üzleti célú turizmusban. Ehhez képest a Sixt több, mint kétszeresére növelte az autóbérlések számát az előző év első félévéhez képest.

„A pandémia előtt a külföldi szabadidős és üzleti célú beutazókból származó forgalom volt a meghatározó. Az ügyfélportfólióban ezzel együtt jelen voltak a hazai vállalati ügyfelek is hosszú-, illetve rövid távú autóbérlési konstrukciókkal, jelentőségük azonban az utóbbi időben nem csak a pandémia miatti szigorítások következtében nőtt meg.” - mondta el Szolnoki Rita, a Sixt vállalati üzletág vezetője.

Késik a céges flotta – megoldást kínál a Sixt

Az újautó-piacon tapasztalható nehézségek a vállalatok cégautó beszerzéseiben is megjelennek: sok esetben a megszokottnál jóval többet – akár egy évet is - kell várniuk az autóhasználatra jogosult kollégáknak.

A Sixtet ez arra ösztönözte, hogy a lehető leggyorsabban alkalmazkodjon a változó környezethez és olyan szolgáltatással álljon elő, amely segítséget nyújt minden autóra várakozó cégnek.

Azoknak a vállalatoknak, akik a felsorolt nehézségek ellenére ragaszkodnak a saját flottához, a Sixt az új autók megérkezéséig rugalmas bérleti lehetőséget kínál, legyen szó 1-2 vagy akár 50 autóból álló flotta átmeneti bérléséről.

A Sixt életében ez a típusú bérleti konstrukció nem újdonság: a bérautó-flotta jelentős részét korábban is vállalati partnerek kötötték le hosszabb-rövidebb időszakokra, és a jelenlegi helyzetben úgy látjuk, hogy az autógyártási nehézségek és a folyamatos csúszások miatt egyre inkább fokozódik a kereslet a bérautók iránt.

„Célzottan is szeretnénk megszólítani a vállalati szegmens szereplőit, ezért júniustól elindítottunk egy üzleti partnereknek szóló weboldalt is. A www.sixtbusiness.hu oldalon bővebb információ áll rendelkezésre az üzleti bérlési konstrukciókról, a Sixt mindenkor elérhető flottájáról, ráadásul fotókkal, videókkal, felszereltségi listákkal és számos hasznos információval is igyekeztünk leendő bérlőinket tájékoztatni, ezzel is megkönnyítve a számukra legoptimálisabb gépjármű kiválasztását” - mondta el Szolnoki Rita.

Autóbérlés a lízinggel szemben

Az autóbérlés egy kifejezetten rugalmas szolgáltatás: a kiválasztott modellbe akár azonnal beleülhet a bérlő, az autót pedig belföldön és külföldön egyaránt használhatja. Amennyiben a bérlő igénye vagy élethelyzete változik, úgy bármikor átülhet egy másik modellbe, legyen szó személygépkocsiról, kisbuszról vagy akár kistehergépjárműről. A bérlési időtartamot a bérlő egyedi igényeihez igazítjuk, a bérleti díjat ennek megfelelően fizeti az autó használója.

Az autóbérlés lényegesen flexibilisebb megoldást jelent a cégeknek, hiszen a gépjárművet bármikor vissza lehet szolgáltatni a bérbeadó cégnek és a bérelni kívánt típusokat is kötöttségek nélkül lehet módosítani. A jelenlegi gyorsan változó gazdasági környezet is azt követeli meg, hogy rugalmas és kiszámítható bérleti megoldásokat kínáljunk, amelyek átláthatóbbak és kényelmesebbek a bérlőink számára, mint a fix 4-5 éves lízingmegoldások melyek komoly elköteleződést jelentenek.



Miért a Sixt?

SIXT a németországi központtal rendelkező SIXT csoport magyarországi franchise-partnere, az AutoWallis Nyrt. tőzsdei vállalat tagvállalata. A Sixt rent a car - Wallis Autókölcsönző Kft. 1999 óta szereplője a magyar gépjárműkölcsönző piacnak. Szigorú minőségi elvárások és sztenderdek alapján dolgozunk, folyamatosan fejlesztve a rent a car flottát és szakembereinket egyaránt. Flottánkban több, mint 30 kategóriában kínálunk közel 40 különböző modellt, a gépjárművek zöme 2022-es beszerzésű, magas felszereltségű. Budapesten a 13. kerületben, a Váci úton, valamint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren szolgáljuk ki bérlőiket, Debrecenben szintén a repülőtéren állunk rendelkezésre.

„Büszkék vagyunk arra, hogy nehezített körülményekre gyorsan és rugalmasan tudtunk reagálni, aminek köszönhetően tavaly elnyertük a Business Excellence díjat mobilitásszolgáltatás kategóriában.

Ez a rugalmasság és ügyfélközpontúság jelenik meg vállalati bérleti ajánlatainkban is, ezért bízunk benne, hogy minél több cégnek tudunk mobilitási partnerei lenni. Célunk, hogy aki egyszer kipróbálta ezt a fajta hosszútávú autóbérlést, felismeri a benne rejlő lehetőségeket, és már nem csak fix, lízingelt flottában fog gondolkodni a későbbiekben.” – tette hozzá Szolnoki Rita.