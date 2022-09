Soha nem látott vihar érheti el Kanadát szombaton

Puerto Rico nagy részén elment az áram a Fiona hurrikán miatt, ami most Kanadához közelít, egy kanadai meteorológus, Chris Fogarty szerint „ez lehet a Sandy hurrikán kanadai változata”. A Sandy hurrikán 24 államot és a teljes keleti partvidéket érintette, és becslések szerint 78,7 milliárd dolláros kárt okozott.

A Fiona a CNN cikke szerint csütörtök reggel körülbelül 1200 mérföldre délnyugatra volt Halifaxtól, a vihar várhatóan péntek este és szombat reggel éri el Kanadát.

Fogarty arra kérte a kanadaikat, hogy vegyék komolyan az előrejelzéseket, mert olyan számokat látnak az időjárási térképeken, amelyeket korábban nem nagyon. Az új-skóciai katasztrófavédelmi hivatal egy munkatársa szerint a vihar „nagyon veszélyes” lehet a tartományra nézve. Várhatóan hatalmas széllökések lesznek, amik súlyos károkat okozhatnak, emellett intenzív csapadékra, magas part menti hullámokra és áramkimaradásokra számítanak.

Brian Tang, az Albany Egyetem légkörkutató professzora szerint amint a Fiona kölcsönhatásba lép egy hideg időjárással és a futóáramlattal, szuperviharrá alakul át, ami egyszerre lesz hurrikán és erős őszi ciklon, orkán erejű széllel, heves esőzésekkel és hatalmas, viharos hullámokkal. Utóbbi miatt part menti áradásokra is figyelmeztetnek, de azzal is számolnak, hogy a Fiona tovább is erősödhet, mire eléri Kanadát. (CNN)