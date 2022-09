Nébih: Ne egyék a 2023. október 24-i lejáratú, Abonett gluténmentes extrudált kenyeret!

A szóban forgó Abonett extrudált kenyér. Fotó: Lászlóné Pécsi Paula

Az Abonett Kft. határérték feletti aflatoxin-tartalom miatt visszahívja a forgalomból a 100 grammos kiszerelésű, Abonett gluténmentes extrudált kenyér zöldségekkel nevű termékét – írja az MTI. A Nébih kéri a vásárlókat, hogy a 2023.10.24-i lejárati dátumú termékeket ne fogyasszák el, hanem küldjék vissza a cégnek, állják a postaköltséget is.

Az aflatoxinok kis mennyiségben is mérgező, májkárosító, rákkeltő, a sejtek örökítőanyagát és az immunrendszert károsító vegyületek, nagy mennyiségben pedig gyors lefolyású, akut mérgezést is okozhatnak. Ilyenkor halálos májelégtelenség is kialakulhat. Az aflatoxinokra különösen érzékenyek a gyermekek és a hepatitisz B vírus által fertőzött emberek.