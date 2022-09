A kosárlabda-szövetség legalább 16 fokot ír elő a meccsekre

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöksége szerint a világjárványnál is nagyobb kihívás elé néz a sportág, úgy tűnik, „a túlélés érdekében tett intézkedések a 2022/23-as szezonban is felülírhatják a szakmai szempontokat”.

Az MKOSZ a szabályzati keret- és feltételrendszer lazításával igyekszik elősegíteni a bajnokságok lebonyolítását, de mivel a létesítményfeltételek területenként, akár sportszervezetenként is változóak, és később is dinamikusan változhatnak, az MKOSZ elnöksége többlépcsős intézkedési tervet fogadott el.

A hatályos szabályzat legalább 16 fokos hőmérsékletet ír elő a mérkőzések rendezésekor, és 20 fok alatt az előírásszerű mérkőzésfelszerelés alatt bármilyen színű és hosszúságú aláöltözőt viselhetnek a sportolók.

Perl Zoltán (b) és a spanyol Marc Gasol a férfi kosárlabda Európa-bajnokság C csoportjában játszott Magyarország–Spanyolország mérkőzésen Kolozsváron 2017. szeptember 7-én. Illusztráció: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Az NB I A és B csoportos mérkőzéseket az NB I-es mérkőzésekre előírt technikai felszereltséggel, de az előírtnál kisebb nézőszámmal rendelkező termekben is le lehet játszani, ha a csapat igazolja, hogy az eredetileg megjelölt terme az energiaválság miatt nem elérhető.

Az utánpótlás bajnokságok mérkőzéseit (beleértve a főtáblás meccseket is), ha a csapat igazolja, hogy az eredetileg megjelölt terme az energiaválság miatt nem elérhető, olyan pályán is le lehet játszani, aminek a mérete nem felel meg a szabályzati előírásoknak. Ezeket a meccseket hétköznap is le lehet játszani. A tornarendszerben tervezett mérkőzések akár egyedi mérkőzésként is lejátszhatóak.

A létesítmények általános bezárása esetén a fűtési szezonban az NB I A csoportos mérkőzéseket központi termekben is lejátszhatják a csapatok, oda-vissza utazással. Régiónként központi, nyitva tartó termeket jelöl ki a szövetség, ahol az utánpótlás mérkőzések lehetőség szerint lejátszhatóak. Ha a fűtési szezonban az utánpótlás tornák megrendezése az általános létesítmény-bezárások miatt, vagy az irreálissá váló bérleti díjak miatt ellehetetlenül, a fordulókat a fűtési szezonon kívüli időszakra halasztják, a tavaszi fordulókat besűrítik, és ha kell, a versenynaptárt és a versenyrendszert is módosítja a szövetség. (hunbasket.hu)