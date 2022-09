Diáklányokat gyilkolt egy robbantó Kabulban

A pénteki kabuli öngyilkos merényletnek legalább tizenkilenc áldozata van, zömmel diáklányok haltak meg – közölték a szemtanúk és a rendőrség az afgán fővárosban végrehajtott robbantásról.

A robbantás helyszíne Kabulban

Fotó: HAROON SABAWOON/Anadolu Agency via AFP

A merényletben közel 30-an megsebesültek a Kaaj oktatási központban, a város nyugati részén fekvő Dasht-e-Barchi negyedben. A diákok egyetemi gyakorlati vizsgát tettek, amikor a merénylő lecsapott. A környéken élők közül sokan a kisebbséghez tartozó hazarák, akik az Iszlám Állam (IS) fegyvereseinek gyakori célpontjai.

A Kaaj központ magánfőiskola, ahol férfi és női diákokat egyaránt oktatnak. Az országban a legtöbb lányiskolát bezárták, mióta a tálibok tavaly augusztusban visszatértek a hatalomba, de néhány magániskola még működik.

Egyelőre egyetlen csoport sem vállalta magára a támadást.

A merénylő a beszámolók szerint először a központ előtt lövöldözött az őrökre, majd bement egy tanterembe, ahol felrobbantott egy bombát.





Fotó: HAROON SABAWOON/Anadolu Agency via AFP

„Nem találtuk itt” – mondta az AFP hírügynökségnek egy lány, aki a nővérét kereste az egyik kórházban. „19 éves volt.” Egyes jelentések szerint a halottak száma magasabb, mint amennyit a tálibok elismertek. Szemtanúk a BBC-nek elmondták, az áldozatok többsége lány volt – ők ültek az első sorban, közel a robbantáshoz.

A hazarák, akik többnyire síita muszlimok, Afganisztán harmadik legnagyobb etnikai csoportját alkotják. Régóta üldöztetésnek vannak kitéve az Iszlám Állam regionális társszervezete és a tálibok részéről, akik mind a szunnita iszlámot vallják.

Pénteken a belügyminisztérium szóvivője elítélte a támadást és közölte, hogy biztonsági csapatok érkeztek a helyszínre.

Az afganisztáni biztonsági helyzet, ami a tálib hatalomátvételt követő harcok megszűnése után még javult, az elmúlt hónapokban ismét romlásnak indult. Számos támadás érte a civileket, de a tálibok támogatóit is. Néhány támadást a tálibok riválisa, az IS vállalt magára. (via BBC)