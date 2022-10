Akadozik a népszámlálás online felülete

Szombaton több olvasónk jelezte, hogy nem tölt be a népszámlálás online kérdőíve, vagy a végén szerverhiba miatt nem engedi beküldeni a válaszokat. Hasonlókról számolt be a Telex is. Tapasztalataink szerint azóta is akadozik a rendszer, időnként működik, máskor nem.

Fotó: Olvasónk

A népszámlálást kötelező kitölteni, október 16-ig lehet online, utána a számlálóbiztosok személyesen keresik fel az embereket. A kérdőíveket háztartásonként lehet leadni.