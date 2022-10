Három hónapra börtönbe mehet egy budapesti férfi, amiért megverte a kutyáját

Közmunkára és 150 ezer forint pénzbüntetésre ítélték első fokon, de három hónap börtön is várhat egy budapesti férfira, aki súlyosan bántalmazta a kutyáját - írja az Ügyészség.

A vádirat szerint a férfi hazatérve észlelte, hogy az akkor egy éves, kistestű kutyája lerágta a falvédőt, illetve több helyre odavizelt, ezért dühös és agresszív lett. A kutyát tizenöt percen keresztül bántalmazta, több alkalommal megütötte és kiabált vele. A kutya félelmében az ágy alá menekült, és hangosan nyüszíteni kezdett. Az egyik lakó értesítette a rendőrséget.

Forrás: Magyarország Ügyészsége

A kutya combcsonttörést szenvedett, ami maradandó egészségkárosodást is okozhatott volna. A férfit 312 óra közmunkára és 150 ezer forint pénzbüntetésre ítélték, de másodfokon az ügyészség súlyosbítást kért, így akár 90 nap elzárással is büntethetik. Magyarországon állatkínzásért akár öt év börtön is járhat.